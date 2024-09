Come nasce il trofeo degli US Open

Quella che lega Tiffany & Co. allo sport è una storia oltre 150 anni. Il celebre marchio di gioielleria iniziò infatti a creare uno dei suoi primi trofei sportivi per una regata di yacht nel 1860 per poi continuare a collaborare con diverse competizioni sportive, dal Super Bowl agli US Open.

È stato creato proprio da Tiffany & Co. l’ultima coppa vinta da Jannik Sinner, che nella serata di ieri si è aggiudicato la vittoria contro lo statunitense Taylor Fritz.

La collaborazione tra il marchio di gioielleria e gli US Open è iniziata nel 1987. Ogni trofeo è realizzato a mano in argento sterling presso il laboratorio Tiffany di Cumberland, Rhode Island, dove gli artigiani impiegano tecniche secolari come la filatura, l'argentatura e la lavorazione dell’argento.

A partire dal 2023, i trofei ricordo maschili e femminili hanno le stesse dimensioni, con un'altezza di circa 45 centimetri e un peso pari a quattro chili e mezzo. Dalla nascita al prodotto finito, entrambi i trofei richiedono rispettivamente quasi cinque mesi di lavoro