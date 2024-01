Golden Globes 2024: tutti i look della serata

Questa notte i Golden Globe hanno inaugurato il primo red carpet importante dell’anno e possiamo dire con certezza che se valutassimo il 2024 da questi primissimi look, promette decisamente bene!

Per questo primo tappeto rosso le star di Hollywood hanno sfoggiato gli abiti migliori, d’altronde chi ben comincia è alla metà dell’opera. Lo sa bene Taylor Swift che ha appena salutato un anno che rimarrà negli annali della sua carriera, e per calcare il primo red carpet ha scelto un lungo abito di paillettes verde acido firmato Gucci mentre la sua amica Selena Gomez ha optato per un abito in seta rosso e nero con gonna ampia asimmetrica Armani Privè. Tonalità che ritroviamo spesso nel corso della serata, come per il romantico abito Valentino di Florence Pugh oppure indossato dalla supermodella Heidi Klum.

Trend della serata è stato l’abito lungo e aderente dal punto vita stretto, con gonna a sirena che risalta le forme regalando un tocco sensuale: esempio lampante è l’elegante Dua Lipa in nero Schiaparelli oppure Emily Blunt in Givenchy. Margot Robbie ha ancora qualche abito nell’armadio in versione Barbie e per l’occasione ha deciso di indossare una riproduzione - firmata Armani Privè - del vestito di una Barbie del 1977. Timothée Chalamet affascinante come sempre in Celine, ma questa volta senza lode. Trasuda fascino l’attore Cillian Murphy in Saint Laurent che ha portato a casa ben 5 statuette per il film Oppenheimer, tra cui miglior attore in un film drammatico.

Originale e in linea con il suo stile Billie Eilish che per l’occasione ha sfoggiato un completo over firmato Willy Chavarria mentre Natalie Portman non ci stanca mai con la sua eleganza firmata Dior Couture.

Sono numerose le star che nel corso della serata ci hanno stupito, abbiamo raccolto i migliori outfit in questa gallery: