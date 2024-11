Philip Lim lascia la direzione creativa del suo brand

Philip Lim lascia la direzione creativa del brand omonimo 3.1 Philip Lim, fondato nel 2005 insieme a Wen Zhou che manterrà il suo ruolo di CEO e solo proprietario.

La decisione, annunciata in esclusiva da WWD, arriva a pochi mesi dalla sfilata celebrativa tenutasi durante la New York Fashion Week di settembre.

In un comunicato stampa congiunto, Lim e Zhou hanno spiegato la decisione: «È con grande rispetto e gratitudine reciproca e per la nostra lunga collaborazione che abbiamo deciso di separarci da 3.1 Phillip Lim. Mentre il marchio entra in un nuovo capitolo, siamo molto orgogliosi di ciò che abbiamo costruito e della forza di una vera comunità che ci circonda. La nostra visione condivisa e il nostro duro lavoro ci hanno permesso di rimanere indipendenti e di raggiungere un successo notevole in un settore in costante evoluzione».