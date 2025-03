Simone Bellotti è il nuovo direttore creativo di Jil Sander

Jil Sander annuncia la nomina di Simone Bellotti come nuovo direttore creativo della Maison, con effetto immediato. Dopo un percorso ricco di esperienze in alcune delle più prestigiose case di moda, Bellotti porta con sé una visione raffinata e un’estetica ricercata, perfettamente in linea con i codici della storica etichetta minimalista.

Il designer arriva in Jil Sander dopo il suo recente incarico come direttore creativo di Bally, dove ha impresso una nuova direzione artistica al brand. Cresciuto a Milano, Bellotti ha affinato la sua sensibilità estetica ad Anversa, città nota per la sua avanguardia creativa. Il suo curriculum vanta esperienze presso A.F. Vandervorst, Gianfranco Ferré, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta e soprattutto Gucci, dove ha trascorso 16 anni, maturando una profonda conoscenza dell’heritage e delle strategie di rinnovamento del lusso contemporaneo.

Renzo Rosso, Presidente del Gruppo OTB, esprime grande fiducia nel nuovo incarico: «Simone inizia questo nuovo viaggio con una vasta esperienza e un talento distintivo. Nel tempo che abbiamo passato insieme, abbiamo condiviso la visione strategica e la mission di Jil Sander, i valori di innovazione e sofisticatezza che lo contraddistinguono e lo rendono un marchio iconico e unico al mondo».

Dal canto suo, Bellotti si dichiara entusiasta di questo nuovo capitolo professionale: «Sono incredibilmente onorato di entrare a far parte di Jil Sander, una Maison storica che ha saputo creare una nuova estetica con il suo approccio unico e una forte identità, e che ha sempre avuto un’influenza significativa sulla community dei designer. Sono grato a Renzo per la fiducia e sono entusiasta di poter contribuire a sviluppare il pieno potenziale del brand».