Sotto i panni di Emily in Paris

Se il guardaroba della protagonista di Emily In Paris è straripante di abiti vistosi, colori accesi e tacchi vertiginosi, quello dell’attrice che la interpreta è totalmente l’opposto.

Dopo quattro stagioni - di cui l’ultima appena uscita sulla piattaforma - di abiti stravaganti ed eccentrici - talvolta geniali - siamo ormai abituati a vedere Lily Collins indossare i panni estrosi e fantasiosi della giovane creativa di Chicago. Ma quando l’attrice toglie i panni - a volte anche scomodi - di Emily adora affrontare la sua vita privata con capi comodi, casual e talvolta romantici.

Se non è sul set, l’attrice adora passare il suo tempo libero in compagnia del marito, Charlie McDowell con cui viaggia in giro per il mondo, oppure al fianco dei suoi amici più stretti, come si può intuire dai suoi social.

Leggings, jeans dal taglio dritto, morbidi maglioni a trecce larghe in inverno e romantici abitini floreali in primavera, il guardaroba dell’attrice sembra uscire direttamente da una bacheca aesthetic di Pinterest.

I suoi must have sono birkenstock, abiti con le maniche a sbuffo, blazer colorati e comode scarpe da ginnastica. Non mancano poi salopette in cotone, cappelli e occhiali da sole per passare inosservata.

