Nel guardaroba di «Emily in Paris»

Emily in Paris — la serie di successo che vede come protagonista Lily Collins — è tornata su Netflix con la sua quarta stagione. E se la vita sentimentale di Emily sembra essere ancora una volta al centro della trama dei nuovi episodi, sono tanti i brand di moda che rubano la scena ad Alfie e Gabriel.

La costumista Marylin Fitoussi ha definito la nuova Emily come «romantica, audace e inaspettata», sottolineando come il guardaroba per la quarta stagione sia il più ricco di sempre, con oltre 25.000 pezzi (2.500 calzature, di cui 150 paia di Louboutin, 3.000 gioielli e 350 borse di lusso). «Questa stagione è la rivincita dello stile» ha proseguito Fitoussi. «Quest'anno abbiamo reso il suo personaggio molto interessante, perché c'è questo mix and match di eclettismo, audacia e pensiero fuori dagli schemi, combinato con qualcosa di più sexy, ma sempre minimalista».

Tra omaggi a My Fair Lady (Audrey Hepburn rappresenta una delle maggiori ispirazioni per i look di Emily), Beetlejuice e all’iconico tutù indossato da Carrie Bradshaw nella sigla di Sex and the City, la moda di Emily in Paris è al centro della scena.

Tanti i brand sullo schermo, da Miu Miu, Germanier, Balmain, Jacquemus, Schiaparelli, Vaillant e Coperni passando per brand emergenti come Kate Barton, Magda Butrym, Pushbutton e Sixdo. «Sono il mio primo e unico spettatore, non voglio annoiarmi» ha dichiarato la costumista, in merito alla decisione di utilizzare brand di lusso nella serie. «voglio vedere abiti e accessori che mi facciano sognare, anche se inaccessibili. Sì, è vero che Emily non può permettersi tutti gli abiti proposti nello show, è ovvio. E no, il suo appartamento non può contenere tutti quegli abiti. E questa la magia dell'intrattenimento, baby!».

Per celebrare l’uscita della quarta stagione, Vestiaire Collective — la piattaforma globale leader nel settore della moda di lusso second hand, protagonista del primo episodio — ha deciso di proporre sulla sua piattaforma una selezione esclusiva ispirata allo spirito giovane, divertente e alla moda della serie, con pezzi che permettono di dare vita ai personaggi di Emily, Mindy e Camille.

Tre donne incredibilmente diverse tra loro che incarnano stili diversi. Se il guardaroba di Emily è infatti un tributo ai classici look francesi ma con un tocco moderno e americano (per esempio nell’abbinamento di blazer sartoriali ad abiti chic dallo stile vivace, giocoso, giovanile ed estremamente femminile), Mindy incarna uno stile più audace e divertente, fatto di paillettes, stampe vivaci e capi sexy e originali. Infine, Camille rappresenta l’ideale di «parigina chic» con completi eleganti e sofisticati che guardando ai marchi francesi emergenti e di maggior tendenza.