Kamala Harris: il guardaroba della candidata alla Casa Bianca

La corsa alle presidenziali americane ha rivelato numerosi colpi di scena e imprevisti. Da vicepresidente a candidata, Kamala Harris è entrata in poche settimane al centro del dibattito in una campagna che strizza l’occhio all’elettorato più giovane. Fedele a un’estetica elegante e raffinata — con un animo «brat» come dettano le ultime tendenze — il guardaroba della Harris non sembra però essere particolarmente cambiato.

La candidata continua infatti a prediligere uno stile casual, caratterizzato da tailleur pantalone, dal taglio maschile, abbinati a semplici t-shirt o camicie di seta, una collana — solitamente in perle, un omaggio alle Alpha Kappa Alpha (la prima sorority nera alla Howard University, ndr) — e un paio di décolleté dal tacco mai superiore ai sette centimetri.

In un’elezione in cui Kamala Harris si presenta come un punto di rottura con il passato (potrebbe diventare il primo presidente donna, di colore e di origine sud asiatica) appare però necessario dare particolare attenzione al suo look.

Amanda Hunter, direttore esecutivo della Barbara Lee Family Foundation — ente fondato nel 1998 per supportare l’uguaglianza di genere in politica — ha sottolineato proprio questo concetto in un’intervista al The New York Times, spiegando come Kamala Harris «verrà esaminata per il suo aspetto più di un candidato uomo».

Se infatti la moda è stata fino a oggi retaggio delle First Lady, con il suo ingresso nella corsa elettorale, le cose sono decisamente cambiate.

La scelta della Harris di rimanere fedele al suo stile appare agli elettori una strategia vincente — in un periodo così turbolento per la politica, vuole essere ancora riconoscibile e non apparire suscettibile a vanità personali — così come il suo uso del colore, visto come uno strumento per dare un tocco femminili a uno stile di abito generalmente associato a una figura maschile, ma anche come mezzo per veicolare potenti messaggi comunicativi. Ne sono un esempio il tailleur bianco di Carolina Herrara, indossato nel giorno della vittoria di Joe Biden, in un chiaro riferimento alle suffragette che hanno combattuto per il diritto di voto delle donne all’inizio del 1900, così come il completo viola scelto il giorno del giuramento, a rappresentare il suo ruolo come collegamento tra democratici e repubblicani.

Ulteriore punto di forza nello stile di Kamala Harris è l’equilibrio tra perfezione istituzionale e casual. Dalla giacca di paillettes indossata alla San Francisco Pride Parade nel 2019, passando per la Converse, la candida democratica vuole evidenziare la sua vicinanza all’elettorato. Missione che non sempre sembra aver fatto breccia nel cuore degli americani. Per ogni paio di sneakers, i suoi detrattori hanno notato una predilezione della candidata per cinture di Hermes e collane di Tiffany & Co.