Jack McCollough e Lazaro Hernandez sono i nuovi direttori creativi di Loewe

Loewe apre un nuovo capitolo nella sua storia con la nomina di Jack McCollough e Lazaro Hernandez alla direzione creativa del brand. A partire dal 7 aprile 2025, i due designer avranno la piena responsabilità creativa di tutte le collezioni del marchio, dal womenswear al menswear, fino alla pelletteria e agli accessori.

Conosciuti per il loro lavoro pionieristico con il brand Proenza Schouler, che hanno fondato dopo essersi incontrati alla Parsons School of Design, McCollough e Hernandez si sono rapidamente imposti come due delle voci più influenti della moda contemporanea. Il loro approccio innovativo e sperimentale, unito a un’estetica raffinata e a una profonda attenzione alla lavorazione artigianale, ha contribuito a ridefinire il panorama della moda negli ultimi vent’anni. La loro carriera, costellata di riconoscimenti, tra cui cinque premi CFDA come «Designer of the Year» e «Accessories of the Year», li ha consacrati come figure di spicco del settore.

La loro visione, caratterizzata da un dialogo costante con la cultura contemporanea e una ricerca estetica fondata su un’interpretazione artistica del craft, si allinea perfettamente ai valori che Loewe incarna da 179 anni. Pascale Lepoivre, CEO di Loewe, ha espresso grande entusiasmo per la loro nomina, sottolineando come la loro creatività rappresenti un naturale proseguimento dei codici che hanno definito la maison negli ultimi anni.

«Sono entusiasta di accogliere Jack e Lazaro in Loewe. La loro visione e il loro talento si sposano perfettamente con l’identità che abbiamo costruito e non vedo l’ora di vedere come plasmeranno il futuro della Maison», ha dichiarato Lepoivre.

I due designer hanno accolto la nomina con entusiasmo, riconoscendo l’eredità lasciata da Jonathan Anderson, che ha trasformato Loewe in una delle case di moda più influenti della contemporaneità. «Siamo incredibilmente onorati di entrare in Loewe, una Maison i cui valori e missione risuonano profondamente con i nostri. Siamo impazienti di collaborare con i team e gli artigiani straordinari che hanno reso Loewe la forza culturale che è oggi» hanno affermato McCollough e Hernandez.

La nomina dei due stilisti conferma la volontà del gruppo LVMH di proseguire nella valorizzazione del savoir-faire artigianale e della sperimentazione creativa, elementi che hanno reso Loewe un punto di riferimento nel panorama della moda globale. Sidney Toledano, figura chiave all’interno del gruppo, ha sottolineato la sua ammirazione per il lavoro svolto da McCollough e Hernandez con Proenza Schouler, evidenziando come la loro visione e il loro impegno verso l’artigianalità li rendano la scelta ideale per guidare Loewe nella sua prossima fase evolutiva.