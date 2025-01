Glenn Martens è il nuovo direttore creativo di Maison Margiela

Le voci si sono rivelate fondate: Glenn Martens è stato ufficialmente nominato nuovo direttore creativo di Maison Margiela, succedendo a John Galliano, che lascia la maison dopo un decennio di innovazione e sperimentazione.

L’annuncio arriva dopo settimane di speculazioni, alimentate dalla notizia dell’uscita di Martens da Y/Project lo scorso dicembre. Il suo nome era da subito apparso come il più probabile per raccogliere l’eredità di Galliano, e oggi la conferma ufficiale sigilla un nuovo capitolo per la storica maison.

A commentare la nomina Renzo Rosso, CEO del gruppo OTB e fondatore di Diesel, dove Martens ricopre il ruolo di direttore creativo dal 2020 e che continuerà a guidare parallelamente al suo nuovo incarico. «Dopo Martin, che ha dato vita alla Maison e alla sua unica linea Artisanal, e John, che l’ha resa la casa di couture più all’avanguardia al mondo, sono orgoglioso di avere un terzo couturier alla guida. Glenn, che come Martin ha studiato alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa, ha già dimostrato il suo talento e la sua visione nella couture».

La nomina di Martens sembra un passaggio naturale nella storia di Maison Margiela. Laureatosi alla Royal Academy of Fine Arts di Anversa, proprio come il fondatore Martin Margiela, Martens ha affinato il suo stile a Parigi prima di lavorare per Jean Paul Gaultier. Nel 2012 ha lanciato il proprio marchio, attivo per tre stagioni, per poi approdare nel 2013 alla guida di Y/Project, dopo la scomparsa del fondatore Yohan Serfaty.

Martens ha già dimostrato la sua capacità di destreggiarsi tra più brand: per quattro anni ha gestito contemporaneamente Y/Project e Diesel, portando entrambi verso un linguaggio estetico innovativo e futuristico. Ma è nel 2022 che il suo talento per la couture ha ricevuto un riconoscimento ancora più ampio, quando è stato scelto come guest designer per Jean Paul Gaultier Couture.

Con il suo approccio visionario e sperimentale, Martens è considerato una delle voci più audaci della moda contemporanea. E se il periodo Galliano ha segnato un’epoca straordinaria per Margiela, il futuro con Glenn Martens promette di essere altrettanto rivoluzionario.