Novant'anni di Re Giorgio

Protagonista assoluto della moda italiana e internazionale, Giorgio Armani celebra oggi i suoi 90 anni. Nato nel 1934 a Piacenza, lo stilista — in oltre quattro decenni di attività — ha rivoluzionato il concetto di stile, definendo un nuovo standard di eleganza.

La sua carriera nella moda inizia come vetrinista per La Rinascente, ruolo che lo porta a conoscere alcune delle personalità di spicco della città, tra cui Nino Cerruti, con cui lavorerà nei primi anni Sessanta, affinando le sue capacità di stilista e sviluppando uno stile che diventerà conosciuto e apprezzato in tutto il mondo. È il 1975 quando, insieme al suo socio Sergio Galeotti, decide di fondare la sua casa di moda. Un successo immediato di pubblico e critica. Tra le innovazioni che Giorgio Armani portò nell’industria dell’epoca, spicca il completo destrutturato per uomo, con linee morbide e rilassate, simbolo di una nuova eleganza maschile dove comfort e stile si trovano a coesistere. Al contempo, nelle sue collezioni femminili ridefinisce il concetto di «power dressing», introducendo silhouette minimali ed eleganti capaci di coniugare autorevolezza e femminilità.

Negli anni, Giorgio Armani ha ampliato il suo impero introducendo diverse linee e marchi sotto il suo nome, passando dalla linea sportiva Emporio Armani a collezioni per la casa, fino a fare il suo ingresso nel mercato della hospitality con una catena di hotel a suo nome.

Considerato oggi l’italiano più ricco della moda, con un patrimonio pari a 12 miliardi di dollari secondo Forbes, Giorgio Armani non ha ancora intenzione di fermarsi. Solo qualche settimana fa, in occasione della sfilata d’alta moda Armani Privé, lo stilista ha dichiarato: «Non potrei vivere la mia vita diversamente. Ma perché dovrei? Amo il mio lavoro. Mi piace e mi piace farlo sempre al meglio».