L'eredità di Kim Jones

Capace di fondere tradizione e innovazioni, portando la sua visione contemporanea e dinamica nella moda maschile, dal suo arrivo come direttore creativo di Dior Homme nel 2018, Kim Jones ha ridefinito i confini dell'eleganza maschile, mescolando l'heritage della maison con influenze streetwear e artistiche, creando collezioni che uniscono raffinatezza sartoriale e spirito moderno.

Oggi — a seguito dell’annuncio dell’addio dello stilista a Dior — Delphine Arnault, presidente e CEO di Dior, dichiara: «Sono estremamente grata per il notevole lavoro svolto da Kim Jones, dal suo studio e dagli atelier. Con tutto il suo talento e la sua creatività, ha costantemente reinterpretato l'eredità della maison con un'autentica libertà di toni e collaborazioni artistiche sorprendenti».

Nato a Londra nel 1979, il creativo ha studiato al Central Saint Martins, una delle scuole di moda più prestigiose al mondo. La sua carriera è decollata rapidamente grazie al suo talento nel combinare elementi della cultura street con l’alta moda. Prima di approdare a Dior, Jones ha lasciato il segno in brand iconici come Dunhill e, soprattutto, Louis Vuitton, dove ha ricoperto il ruolo di direttore artistico della linea maschile dal 2011 al 2018. Qui ha introdotto collaborazioni rivoluzionarie, tra cui quella con Supreme, che ha cambiato per sempre il rapporto tra lusso e streetwear.

Analogamente, l’arrivo di Kim Jones a Dior Homme ha segnato una nuova era per il brand. Il designer ha rispettato il codice estetico raffinato della maison, ma lo ha aggiornato con un linguaggio più giovane e contemporaneo. Le sue collezioni hanno introdotto silhouette fluide, tessuti tecnici e dettagli ispirati alla cultura urbana, mantenendo sempre un’attenzione impeccabile per il taglio sartoriale e la qualità artigianale.

Uno dei tratti distintivi del suo lavoro è la capacità di intrecciare moda e arte. Fin dalla sua prima collezione per Dior, ha collaborato con artisti di fama mondiale come KAWS, Daniel Arsham, Hajime Sorayama e Peter Doig, traducendo le loro opere in stampe, dettagli e accessori che hanno reso le sue creazioni uniche e desiderabili. Queste collaborazioni hanno permesso a Dior Homme di avvicinarsi a un pubblico più ampio e di consolidare la sua influenza nella cultura contemporanea.

Con il suo lavoro Kim Jones ha ridefinito il concetto di lusso nella moda maschile, portandolo in una direzione più inclusiva e aperta alle contaminazioni. Ha dimostrato che l’eleganza può coesistere con l’innovazione, che lo streetwear può dialogare con l’alta moda senza perdere autenticità.