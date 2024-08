Clara è il nuovo volto di Yamamay

Da Sanremo a Venezia, dove ha avuto l’onore di aprire la 81esima edizione della Mostra del Cinema, Clara Soccini è stata scelta come ambassador di Yamamay ed è stata chiamata a interpretarne la collezione per l’Autunno 2024.

La cantautrice e attrice italiana, apprezzata per la sua «sensualità semplice e naturale» — come dichiarato da Gianluigi Cimmino, CEO di Yamamay — è stata immortalata di Giampaolo Sgura in alcuni capi della nuova collezione, pensata come omaggio alla haute couture degli anni Novanta. Intimate Conversation, questo il titolo della campagna pubblicitaria, propone un nuovo concetto di seduzione, attraverso capi glamour e versatili.

«La mia prima collaborazione con Yamamay risale a qualche anno fa, durante i miei primi anni come modella, quando iniziavo a pubblicare le mie prime canzoni che all’epoca chiamavo “sfoghi”. Sono grata che abbiano creduto in me in tutti questi anni e per me è stato un piacere e un divertimento lavorare di nuovo insieme, ritrovandoci più cresciuti. Sono orgogliosa di aver preso parte a questa campagna che rappresenta alcune delle qualità che io stessa ogni giorno cerco di manifestare anche tramite ciò che indosso: glamour, ma naturale e sempre di classe» ha raccontato Clara.