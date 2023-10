BOF annuncia i nuovi nomi più accattivanti del settore moda

Come ogni anno BOF - The Business of Fashion - in quanto autorità digitale più alta nel mondo della moda con notizie e analisi di settore, redige la sua lista delle 500 personalità che stanno lasciando il segno nel fashion system.

Le 100 new entry del 2023 comprendono un gruppo di giovani e talentuose voci del panorama mondiale che stanno lavorando e sfruttando il loro ramo per lasciare un segno condividendo il proprio stile e pensiero su argomenti di settore.

Tra i profili social più famosi, impossibile non conoscere le news moda blu cobalto firmate Style Not Com, la pagina Instagram che aggiorna gli addetti al settore e gli appassionati con le ultime news tramite frasi brevi e concise. Il fondatore è Beka Gvishiani, originario della Georgia e amante della moda dopo aver sfogliato Vogue Paris, e dal luglio 2021 mantiene viva e coltiva la passione per il fashion dei suoi follower.

Adeju Thompson è il fondatore di Lagos Space Programme, un marchio di lusso non binario che ha sfidato le leggi della moda africana lanciando linee innovative e adattando le collezioni ai propri tempi, senza seguire il calendario stagionale. Vincitore nel 2023 l’International Woolmark Prize, tra i tratti distintivi di Thompson possiamo evidenziare la cultura africana come costante nelle sue collezioni.

Tra i volti più promettenti troviamo la modella venezuelana América González che, in quest’ultima Spring/Summer 2024, ha sfilato per ben 15 marchi ed è tra i volti più richiesti dopo il grande successo scoppiato in seguito alla SS22.

Anche l’attrice Anne Hathaway conquista un posto tra i 500 nomi in lista, questo anche grazie alle sue recenti apparizioni dallo stile impareggiabile, diventando una musa per Valentino, Versace e ambassador per Bulgari. È poi impossibile non ricordarla come “Andy Sachs” ne Il Diavolo veste Prada, e in altri film come The Princess Diaries e Les Misérables.

La giovane podcaster Avery Trufelman è un noto volto americano che approfondisce la storia del costume con racconti del passato e puntando l’attenzione su temi ancora difficili da trattare nel settore. Articles of Interest è considerato dal giornale The New Yorker tra i migliori podcast in classifica, questo grazie al taglio fresco e nuovo che la Trufelman è riuscita a conferirgli. Dimostrando ancora una volta che il k-pop è un fenomeno di portata mondiale e in qualche modo riesce a toccare ogni settore, in lista troviamo due gruppi: i BTS e le NewJeans. I primi sono universalmente conosciuti come la band che ha portato il genere k-pop al successo in tutto il mondo mentre il nuovo gruppo femminile è tra i più promettenti e innovativi delle nuove generazioni. Sostenendo l’identità personale dei componenti del gruppo, ognuno di loro è infatti ambassador di un brand specifico, come Jimin per Dior e Suga per Valentino. Tra tutti, Park Jimin ha guadagnato il titolo di icona di stile secondo BOF già nel 2019.

L’estetica nostalgica delle NewJeans invece ci riporta indietro negli anni ’90 e per questo coerenti e attuali più che mai con i trend del momento, anche loro vantano la fama di sostenere grandi marchi, come Hanni per Gucci e Hyein per Louis Vuitton.

Sempre nella scena musicale troviamo la presenza di Doja Cat, nota per i suoi look provocanti e inaspettati sui red carpet, e Jackson Wang, k-pop idol di origini cinesi fondatore dell’omonimo brand di abbigliamento che ha fatto dello stile uno dei punti cardine della sua carriera, oggi è anche ambassador per Louis Vuitton.

Loïc Prigent è un celebre documentarista e giornalista francese che ha saputo fornire, con occhio esperto e curioso, uno sguardo nella folle settimana della moda parigina. Sono infatti tra gli speciali televisivi più lunghi e seguiti Habillé(e)s Pour L'Hiver e Habillé(e)s Pour L’Éte sin dal 2001.

Nicolas Di Felice si guadagna il suo posto in lista grazie all’incredibile lavoro che sta portando avanti con Courrèges, diventato oggi uno dei marchi preferiti dalle celebrity. Tra i nomi compare anche quello di Sabato De Sarno, il nuovo direttore creativo di Gucci.

Salehe Bembury è un designer di calzature indipendente dallo stile futuristico con influenze street. Sono numerosi i marchi con i quali il designer ha lavorato, tra questi può vantare di aver creato il successo della Chain Reaction sneaker di Versace, contribuendo ad accrescere il fenomeno della “scarpa brutta”. Negli anni ha portato al successo anche Crocs, New Balance e Moncler grazie ai suoi design d’avanguardia.

Hanan Besovic è un altro volto social famoso per i suoi commenti e le critiche verso il fashion system e la moda in passerella, su Instagram si firma con il nome @ideservecouture.

Elizabeth Isiorho è la fondatrice di Beth Model Management, agenzia di modelle con base in Nigeria. Isiorho ha aperto questa realtà con l’intenzione di aiutare e scovare nuovi volti in tutta l’Africa per poi supportarli presentandoli sul mercato per editoriali e passerelle. Tra i nomi rappresentati più conosciuti possiamo citare la modella nigeriana Mayowa Nicholas e Nyagua Ruea, originaria del Sud Sudan.

Dara Gueye, originario del Senegal, è un altro volto che nel tempo ha guadagnato i primi posti tra le classifiche dei modelli più richiesti, nominato anche da models.com come Breakout Star nel 2022.

Cyndia Harvey, vincitrice nel 2021 del premio Changemaker del British Fashion Council, è una hair stylist Giamaicana che collabora con maison come Jacquemus e Simone Rocha e ha sempre considerato i capelli il mezzo perfetto per esprimere la propria indole. Passione nata sin da piccola in Giamaica nel salone di bellezza della madre e poi evoluta a Londra. Nel 2022 Harvey lancia sul mercato la sua linea per capelli This Hair of Mine, dove a primeggiare è un siero a base vegetale per il cuoio capelluto specializzato per capelli strutturati.