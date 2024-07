Che le Olimpiadi della moda abbiano inizio

Mancano una manciata di ore alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024. Un evento storico per la capitale francese che torna a ospitare i Giochi dopo 100 anni esatti. E un’occasione imperdibile per i brand che si trovano nella posizione unica di presentare i propri prodotti di fronte a un pubblico veramente globale.

Già ribattezzate le «Olimpiadi della moda» per il coinvolgimento di LVMH, sono tante le maison che hanno scelto di “partecipare” ai Giochi, chi creando le divise ufficialidelle squadre e chi lanciando partnership e collaborazioni speciali.

È il caso di Ciak Roncato, brand italiano leader nel settore della pelletteria e degli accessori che per la nuova campagna primavera estate 2024 ha scelto come protagonisti la maratoneta Sofiia YaremchuK e il nuotatore — già oro olimpico a Rio 2026 — Lorenzo Zazzeri. Federica Roncato, responsabile marketing e commerciale del brand, ha commentato la scelta spiegando come «nessun blogger, celebrity o modello può eguagliare questi atleti nel rappresentare al meglio i veri valori del nostro brand. Sono loro i veri eroi, i veri ambasciatori di forza, coraggio e sacrificio».

Allo stesso modo, Pandora ha scelto di lanciare una nuova collezione di charm e gioielli pensati per le Olimpiadi, scegliendo due ambasciatrici d’eccezione: la boxer Estelle Mossely e il capitano della squadra femminile di calcio per la Francia, Sakina Karchaoui.

Lacoste ha invece deciso di creare una collezione ad hoc per l’evento, intitolata «Paris 1924», che include magliette grafiche e felpe con cappuccio dallo stile vintage. Dopo il debutto alle Olimpiadi di Tokyo, anche Oakley è pronta a fare il suo ritorno alle Olimpiadi, con una collezione di occhiali ideata in collaborazione con il Team USA, ma disponibile anche per l’acquisto.

Analogamente, Ralph Lauren e Skims hanno prodotto due capsule collection che partono dalla loro collaborazione con la squadra degli Stati Uniti per finire con l’offrire capi d’abbigliamento esclusivi. Nike — partner tecnico di Team USA — ha invece deciso di unirsi ancora una volta alla maison francese Jacquemus per una collezione di dieci pezzi unici (abbigliamento, sneakers e accessori) nei colori della bandiera francese e americana.

Il brand parigino Marine Serre, che annovera tra i suoi fan personaggi come Beyoncé e Kendall Jenner, ha invece collaborato con il rivenditore Ssense per celebrare gli imminenti Giochi, attraverso una speciale capsule che si ispira ai famigerati anelli del logo olimpico, reimmaginati per l’occasione con la stampa della luna del marchio.

Il brand di calzature Salomon ha invece scelto di collaborare con Nordstrom per creare un inedito paio di scarpe, mentre Balenciaga è arrivata a ideare il suo personalissimo «Souvenir Shop» con tanto di portachiavi e t-shirt con la scritta «I Heart Paris».