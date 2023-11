Quegli oggetti del desiderio che alimentano bellezza e business

Arte meccanica, precisione millimetrica, design avveniristico, grandi prestazioni.

Il mondo dell'alta gioielleria così come quello dell'orologeria risponde a una filosofia progettuale che sembrerebbe proiettata al superamento dei limiti, tanta è la spinta verso la perfezione.

Estetica e funzionale.

Gioielli e orologi viaggiano su percorsi paralleli che spesso convergono, soprattutto al vertice dei pleasure asset, cioè nel momento in cui vengono considerati sia come fonte di piacere che come opportunità di investimento. Quando riescono, quindi, a far combaciare l'interesse finanziario e la passione da collezionista.

In questo numero di Panorama Collezione dedicato agli ingranaggi più sofisticati, alle pietre preziose, ai diamanti purissimi si mettono in evidenza le diverse sfaccettature di un mondo ricco di professionalità artigianali da preservare e promuovere, di creativi visionari in grado di immaginare capolavori senza tempo, di manager lungimiranti che portano le loro maison in vetta ai desideri dei compratori e all'apice del successo di business.

Sì perché il mercato è in forte ascesa: alta è la richiesta di manufatti di inimitabile artigianalità, esclusivi, a tiratura limitata, o addirittura pezzi unici. Li richiedono i top spender globali, per vanità, per status, per investimento. Non ha importanza. Li vorremmo anche tutti noi perché la Bellezza è una grande conquistatrice.