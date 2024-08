Arriva al Louvre la prima mostra sulla moda

Il Museo del Louvre di Parigi è pronto a ospitare la sua prima mostra dedicata alla moda. «È la prima volta che il Louvre decide di realizzare una mostra sul rapporto tra la moda e le sue collezioni» ha raccontato Olivier Gabet, direttore del dipartimento di arti decorative del museo francese e curatore dell’esposizione, in esclusiva a WWD.

Obiettivo della mostra — il cui titolo deve ancora essere finalizzato — sarà quello di «cercare di capire perché i musei possono essere interessanti e importanti per i designer e come le nostre collezioni, in particolare quelle del Louvre, possano nutrire e ispirare le collezioni degli stilisti». Stilisti che Gabet definisce come «i migliori ambassador» per musei e istituzioni analoghe.

Prevista dal 24 gennaio al 21 luglio 2025, la mostra si estenderà per oltre 900 metri quadrati e sarà composta da circa 65 abiti e 30 accessori dagli anni Sessanta a oggi. Con le scenografie di Nathalie Criniere, la mostra analizzerà l’influenza di oggetti preziosi provenienti dall'epoca bizantina fino al Secondo Impero nell'immaginazione degli stilisti.

«Penso che oggi la moda sia ancora più interessante quando viene mostrata in relazione ad altri campi. Quando parli con uno stilista, ovviamente parla di moda, ma parla anche di arte, parla di artigianato, parla di fotografia. È un grande cambiamento in questo momento, il modo in cui la moda guarda a se stessa in relazione ad altri campi della creazione», ha concluso Oliver Gabet.