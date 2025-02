Pillole di moda: Le collaborazioni fashion del momento

Hugo Boss, colosso tedesco della moda, lancia una nuova linea di underwear, BOSS ONE bodywear, e per promuoverla sceglie l’ex calciatore David Beckham, già «friend of the house», nonché collaboratore attivo del brand attraverso Be your own BOSS, un’iniziativa strategica per la quale Beckham ha selezionato i capi della collezione che più rappresentavano il suo stile. Sex symbol per antonomasia, nonché marito della ex Spice Girl Victoria, Beckham non è nuovo alle collaborazioni moda, dal profumo omonimo, alla capsule di underwear pensata per H&M, all’attività di modello e testimonial. «Una volta ho detto che i miei giorni da modello erano giunti al termine, ma quando BOSS ha condiviso con me l'idea di questa campagna, coinvolgendo i miei amici Mert e Marcus, non ho potuto rifiutare», ha dichiarato David Beckham. «La nuova collezione BOSS ONE ha una qualità ottima. Sono orgoglioso di sostenere BOSS con questa campagna, attraverso una partnership strategica a lungo termine».

Parlando di collaborazioni, nasce una nuova capsule collection che coinvolge la famosa azienda di scarpe comfort Scholl e l’italianissima label N. 21, brand fondato dal direttore creativo Alessandro dell’Acqua. Il risultato è un'entusiasmante fusione di due design iconici di Scholl, lo zoccolo Pescura e il tacco Gringo, reinventati attraverso la visione super femminile e contemporanea di Alessaandro dell’Acqua. Decisamente un accessorio destinato a diventare un must have della prossima stagione estiva.

Negli ultimi anni le collaborazioni tra brand di moda che danno vita a capsule collection uniche si sono dimostrate iniziative di grande successo, soprattutto dal punto di vista commerciale. Nelle ultime stagioni, in particolare, succede spesso che le collaborazioni avvengano tra marchi di moda molto fashion o giovani designer con aziende storiche, con una forte tradizione e un importante heritage. Classicismo ed estetica contemporanea rappresentano la formula perfetta per creare oggetti del desiderio, e non solo per i fashion addicted. È il caso di due case di moda che, ognuno a modo loro, hanno fatto del bon ton il loro segno distintivo. Miu Miu, al momento tra i brand di maggiore successo e tra i pochi con fatturati in ascesa, collabora con Petit Bateau per ridefinire alcuni dei capi iconici del marchio francese come T-shirt, body, canotte e culotte che abbiamo visto sfilare sulla passerella di Miu Miu per la Primavera Estate 2025, sapientemente combinate col resto della collezione da Lotta Volkova.

Continua anche la collaborazione artistica tra l’azienda californiana UGG, famosa per i suoi iconici stivali in montone, e Sacai, il brand giapponese che dal 1999 rielabora le estetiche tradizionali grazie a una visione sartoriale di nuova generazione. Per questa collaborazione Chitose Abe, direttore creativo di Sacai, fonde l’idea di ibridazione con l’essenza di UGG creando calzature iconiche arricchite da un tocco di nuova eleganza.

Per concludere un’altra collaborazione che combina tradizione e alta qualità, quella dell’iconico brand Barbour, con la visione originale e romantica di un altro brand inglese (d’adozione), ERDEM, marchio fondato nel 2005 dal designer Erdem Moralioglu. La collaborazione, alla sua seconda edizione, la prima con la collezione Primavera Estate 2024, si focalizza ovviamente sul capospalla dando vita a quattro giacche, rivisitazione dell’iconica giacca cerata Beaufort di Barbour.