Tutto quello che c'è da sapere sul MET Gala 2025

Sarà un Met Gala tutto al maschile quello che andrà in scena il prossimo cinque maggio a New York. Il tema dell’edizione — svelato ieri — è infatti Superfine: Tailoring Black Style, un excursus sull’evoluzione della moda maschile, ispirata dal libro di Monica L. MillerSlaves to Fashion, che celebra il «black dandy», esaminando «l'importanza dell'abbigliamento e dello stile nella formazione delle identità nere nella diaspora atlantica».

Il curatore Andrew Bolton si è detto entusiasta del tema selezionato per questa edizione. «Sento che la mostra segna un passo davvero importante nel nostro impegno a diversificare le nostre esibizioni e collezioni, oltre a correggere alcuni dei pregiudizi storici all’interno della nostra pratica curatoriale", ha dichiarato. «Si tratta di rendere la moda al The Met una porta d’accesso all’inclusività».

La mostra del Costume Institute presso il Metropolitan Museum of Art sarà così una riflessione sulla rappresentazione dell'identità e della cultura Black attraverso abiti, fotografie e dipinti. Per la prima volta, tutti i co-chair dell'evento saranno uomini di colore: Pharrell Williams, A$AP Rocky, Colman Domingo, Lewis Hamilton e il presidente onorario LeBron James. Questi personaggi di spicco sono stati scelti per la loro influenza nella moda e il loro contributo unico alla cultura contemporanea. Come sottolineato da Bolton, infatti, i co-chair «sono tutti uomini che non hanno paura di rischiare con la loro auto-rappresentazione. Sfruttano le forme classiche, ma le remixano e le scompongono in modi davvero nuovi. Penso che gli uomini e gli stilisti black siano in prima linea in questo nuovo rinascimento della moda maschile».

Questa edizione del Met Gala sarà anche occasione per celebrare il talento di creativi di colore come Virgil Abloh — che con le sue note personali è fonte di ispirazione per la mostra — e Grace Wales Bonner, e il loro approccio visionario che combina passato e futuro.