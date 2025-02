Il nuovo kit di AC Milan in collaborazione con Puma e Off-White

UMA, AC Milan e Off-White hanno svelato il kit AC Milan x Off-White 2025, un progetto che fonde sport, moda e innovazione in un'unica, potente dichiarazione culturale. Questa collaborazione non è solo un incontro tra brand iconici, ma un omaggio al potere trasformativo dei sogni, andando oltre al calcio per creare un vero e proprio fenomeno culturale.

Al centro di questa collezione esclusiva c'è il concetto di «Dreamland», un universo simbolico che celebra i sogni e il loro impatto sulla realtà. Il numero «63», stampato sul colletto interno della maglia, richiama due eventi storici significativi: la prima Coppa dei Campioni vinta dal Milan nel 1963 e il celebre discorso «I Have a Dream» di Martin Luther King Jr. dello stesso anno. Questo riferimento sottolinea l'importanza dell'inclusione, della giustizia sociale e dell'uguaglianza, valori condivisi dai tre brand coinvolti nel progetto.

Il kit AC Milan x Off-White si distingue per due varianti cromatiche. La prima maglia presenta una base black che sfuma nel power green nella parte inferiore, con loghi sizzle yellow e dettagli red su colletto e polsini. La seconda versione ha una base red che sfuma nel power green, con crest monocromatico e dettagli giallo acceso. Entrambe le divise sono impreziosite da elementi distintivi di Off-White, tra cui l'iconica zip tie e i nomi dei giocatori riportati tra virgolette, mentre la scritta «Diavoli» campeggia sul petto in omaggio alla storia del Milan.

Il kit incarna anche il concetto di cambiamento e progresso, espresso attraverso un pattern all-over rielaborato di Off-White, che collega le frecce per simboleggiare unità e forza collettiva.

«Dreamland» prende vita anche nel mondo digitale, grazie a esclusive attivazioni su Rocket League e Fortnite. Su Rocket League, il design della maglia diventa una decalcomania e ruote speciali per le auto da gara, disponibili dal 21 febbraio. Su Fortnite, invece, verrà introdotta un'isola personalizzata ispirata alla collezione, offrendo ai giocatori un'esperienza immersiva nel mondo del kit AC Milan x Off-White.

Oltre all'estetica e al valore simbolico, la collezione AC Milan x Off-White si distingue poi per l’attenzione alla sostenibilità. La maglia Authentic, indossata dai giocatori, è realizzata in tessuto ULTRAWEAVE di Puma per garantire leggerezza e massima performance, con tecnologia DryCELL per una traspirabilità ottimale. La versione Replica, che offre una vestibilità più rilassata, è prodotta con la tecnologia RE:FIBRE, utilizzando almeno il 95% di materiali riciclati.