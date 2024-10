Kim Jones lascia Fendi

Dopo quattro anni di intensa collaborazione, Kim Jones e Fendi si separano. Il designer britannico, che ricopriva il ruolo di direttore artistico dell'haute couture, del prêt-à-porter e delle collezioni di pellicce femminili della maison romana, continuerà invece il suo lavoro come direttore artistico delle collezioni uomo di Dior a Parigi.

L'annuncio della sua uscita da Fendi è arrivato con una dichiarazione ufficiale da parte della LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, società madre del brand, diffusa venerdì sera.

"Kim Jones ha dato un contributo significativo all'eredità creativa del marchio, integrando perfettamente la sua estetica moderna e interculturale con la tradizione storica di Fendi", si legge nella dichiarazione congiunta. "Sotto la sua guida, la maison ha reinventato le sue collezioni di prêt-à-porter e haute couture, offrendo un approccio inclusivo e innovativo alla moda che ha costantemente rinnovato i codici italiani di Fendi. Nel corso dei suoi quattro anni, il lavoro di Jones è stato interamente guidato dalla passione e dalla creatività".

Bernard Arnault, presidente e CEO di LVMH, ha elogiato Jones come "un designer di grande talento che ha portato la sua visione unica e multiculturale a Fendi negli ultimi quattro anni. Vorrei ringraziarlo per il suo contributo e non vedo l'ora di continuare a seguire la sua creatività per Dior Men’s".