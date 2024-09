Glenn Martens lascia la direzione creativa di Y/Project. A 11 anni dalla sua nomina, lo stilista lascia così il marchio parigino che negli ultimi mesi è stato al centro del dibattito a causa della forzata cancellazione della sfilata Autunno Inverno 2024 a causa di problemi di liquidità.

Y/Project ha condiviso la notizia in una nota ufficiale, esprimendo «profonda gratitudine per il contributo unico di Martens, che ha saputo costruire una narrativa affascinante e guidare il brand verso una crescita straordinaria, sia a livello critico che commerciale». Allo stesso modo, lo stilista ha colto l’opportunità per ringraziare «Y/Project e il defunto CEO Gilles Elalouf per il sostegno ricevuto, che gli ha permesso di esprimere liberamente la sua visione artistica, contribuendo all'evoluzione del marchio».