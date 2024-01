Commentiamo i look degli Emmy 2024

Non c’è che dire, il red carpet degli Emmy 2024 è stato sicuramente elegante ma è mancato un pizzico di magia. Il nero si è confermato re incontrastato dei look raffinati ma altre celebrity hanno dimostrato come un tocco di colore in più possa rivelarsi la carta vincente.

Parliamo proprio di Jessica Chastain che in un Gucci verde neon, ancora una volta, ha dimostrato che non esiste colore che non le doni. Selena Gomez invece è sembrata raggiante in un abito Oscar de la Renta realizzato con tessuto trasparente e adornato da foglie di palma ricoperte da oltre 450,000 paillettes burgundy.

Jenna Ortega in Dior Haute Couture (Dior)

Provocante e originale Sabrina Impacciatore in un abito nero cut-out tempestato da strass con un lungo strascico firmato The Attico, mentre Jenna Ortega ha salutato i tetri outfit di Mercoledì Addams abbracciando un romantico abito ricamato Dior Haute Couture dai colori delicati. Anche Suki Waterhouse nel corso della sua gravidanza ha saputo deliziarci con vari outfit premaman all’ultima moda, non è da meno il rosso Valentino Couture che ha sfoggiato la scorsa notte. Simona Tabasco invece ha optato per un abito con una gonna a campana, sbarazzino e originale, firmato Marni e ricoperto da un collage di fiori. Gli uomini, tranne per poche eccezioni come Colman Domingo in Louis Vuitton, Antony Anderson in Etro oppure Charlie Puth, hanno sfilato in un classico e monotono mare di completi scuri dove la personalità non galleggia. Sfoglia la gallery per scoprire tutti gli altri look.