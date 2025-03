Donatella lascia Versace

Dopo oltre 25 anni alla guida creativa della maison fondata dal fratello Gianni, Donatella Versace ha annunciato il suo passo indietro dal ruolo di direttore creativo. A partire dal primo aprile 2025, la donna assumerà la nuova posizione di Chief Brand Ambassador, dedicandosi alla promozione globale del marchio e alle iniziative filantropiche. Il suo posto sarà occupato da Dario Vitale.

Donatella ha espresso la sua gratitudine al team di design e a tutti i dipendenti con cui ha collaborato negli ultimi tre decenni, sottolineando l’onore di aver portato avanti l’eredità del fratello Gianni. In una dichiarazione ufficiale ha condiviso: «Sostenere la prossima generazione di designer è sempre stato importante per me. Sono entusiasta che Dario Vitale si unisca a noi e non vedo l’ora di guardare Versace attraverso nuovi occhi»

Dario Vitale, considerato un talento innovativo nel panorama milanese, ha precedentemente ricoperto il ruolo di direttore del design e dell’immagine presso Miu Miu, parte del gruppo Prada. La sua nomina rappresenta una svolta storica per Versace, sarà infatti la prima volta che la direzione creativa del brand è affidata a qualcuno al di fuori della famiglia.

Questo cambiamento avviene in un momento cruciale per la maison. Recentemente, si sono diffuse voci riguardo a una possibile acquisizione di Versace da parte di Prada, con una trattativa che potrebbe raggiungere circa 1,5 miliardi di euro. Tale operazione riporterebbe il marchio sotto il controllo italiano, rafforzando la posizione di Prada nel mercato del lusso.