Il nuovo cammino di Testoni

Un percorso all’insegna della continuità. Testoni - marchio nato a Bologna nel 1929 con l’obiettivo di creare calzature in grado di unire stile e artigianalità - presenta la sua nuova collezione autunno inverno 2023-24, un invito ai consumatori «a raccontare e rappresentare loro stessi, con modelli inconfondibili, pensati per tutti, per ogni occasione, da indossare sempre, indipendentemente dalla propria strada».

La collezione spazia dallo stile formale - da sempre core del brand - a uno più informale, adatto a tutti i giorni, ma sempre mantenendo le caratteristiche imprescindibili di un prodotto che negli anni è diventato sinonimo di eccellenza. Ciascuna creazione firmata Testoni è infatti magistralmente realizzata a mano, con i migliori materiali, ed è espressione perfetta della commistione tra tradizione e innovazione.

A quattro mesi dal lancio del nuovo logo - «frutto di due anni di studio» - che oggi impreziosisce borse e calzature e una crescita a doppia cifra del fatturato, Testoni continua a espandere la sua offerta di calzature e pelletteria per uomo e donna. Tra le novità della nuova stagione troviamo la costruzione brevettata «Piuma Rapid» che, con oltre 200 passaggi, permette di ottenere una suola leggera come una piuma, completamente isolata da calore, freddo e umidità.

Esempio di questa nuova lavorazione è la francesina per uomo «Valdobbiadene Leather Oxford», perfetta per la cerimonia classica quanto immancabile nel guardaroba da ufficio. La calzatura è impreziosita dall’artigianale e iconico inserto Filettone, sottile bordo di pelle che congiunge le varie parti della tomaia senza creare sovrapposizione, caratteristico del brand.

Un altro modello destinato a diventare best seller è il «Venezia Leather Boot» che, grazie al suo appeal casual-chic permette di giocare con gli abbinamenti tra look eleganti e uno shoewear rilassato e dall’appeal sportivo, per una creatività svincolata da diktat di stile del passato.

Per lei, Testoni propone invece le «Julie Pump», sofisticate décolleté in pelle in due colorazione, caratterizzate da punta affusolata e dall’iconica doppia-fibbia a forma di T oppure i «Malvina Leather Boots», con doppia fibbia e finiture light-gold, che incarnano perfettamente la dualità meneghina, città di business e capitale dello stile. Estremamente femminili, entrambi i modelli strizzano l’occhio con ironia al rigore dello shoewear maschile e all’heritage della maison bolognese.

Tra gli accessori, impossibile non restare affascinati dalla nuova «Beatrice Bag» che trae la sua essenza dalle cortecce della Pineta di Classe (Emilia-Romagna), a cui Dante si ispirò durante la stesura di alcuni versi della sua Commedia. Il nome della capiente tote bag - disponibile in due misure, big e midi, e tre colori, tra cui l’iconico Lambrusco simbolo del brand - è un omaggio alla musa del vate. Con i suoi fini intrecci ondulati, richiamo alle superfici irregolari e suggestive degli alberi, la «Beatrice Bag» è destinata a diventa un modello senza tempo, massima espressione del savoir faire che tutto il mondo ci invidia.

La tradizione di Testoni, lunga oltre 90 anni, si proietta così nel presente grazie a modelli in continua evoluzione, fedeli alle loro origini ma capaci di guardare al futuro con occhio consapevole.