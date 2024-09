La Primavera Estate di Saint Laurent pecca in sensualità

Attingendo dalle radici della maison, il Direttore Creativo Anthony Vaccarello per la collezione Primavera Estate 2025 reinterpreta il celebre suit del fondatore in una nuova versione oversize, ma che di sensuale questa volta ha ben poco.

Lanciato dal fondatore tra gli anni Sessanta e Settanta, Le Smoking è diventato il primo completo da donna che ha abbracciato le curve femminili, liberandole da ogni costrizione che allora caratterizzavano i modelli maschili. Il completo originario presentato da Saint Laurent aveva un punto vita alto e stretto che mirava a far risaltare le curve delle donne in una nuova versione rivoluzionaria, molto lontano da ciò che ha sfilato ieri sera.

La tipica silhouette passionale di Vaccarello scompare per lasciare spazio a pantaloni over, giacche dalle spalle ampie e camicie a righe regular che coprendo ogni singolo centimetro di pelle. I look vengono sempre più stratificati e la giacca viene sovrastata da un trench mentre il punto vita, se non occasionalmente evidenziato da una classica cintura che ha ben poco di attraente, si perde nel tessuto.

I gioielli diventano grossi, i polsi sono decorati da maxi bracciali dorati mentre al collo compaiono lunghe e pesanti collane dal doppio giro necessario. E dopo un susseguirsi di lunghe gonne boho-chic dal tessuto impalpabile accompagnate da bomber in pelle, la sfilata volge al termine con un succedersi di look variopinti e alquanto discutibili dai colori e tessuti contrastanti.

Sicuramente la collezione si afferma come un grande omaggio alla sartorialità del marchio, ma che purtroppo porta ben poco della sua vera essenza.