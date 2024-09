Prada celebra i supereroi nascosti in ognuno di noi

Ancora una volta Miuccia Prada, con la collaborazione di Raf Simons, è tornata alla Milano Fashion Week per celebrare l’unicità e l’individualità di ognuno. In una società dove l’omologazione è all’ordine del giorno, Prada avanza per la sua strada senza lanciare tendenze bensì lanciando un messaggio: non nascondere la propria identità.

Sulla passerella della Primavera/Estate 2025 tutti si trasformano in supereroi, ogni look diventa uno specchio unico e originale del proprio essere. Così si alternano occhiali da alieno, visiere con oblò e gonne cut-out dalla texture metallizzata che, in pieno stile Prada, si trasformano in citazioni non referenziali agli anni ’60 e a stilisti visionari come Pierre Cardin e Paco Rabanne.

I classici design d’eredità milanese vengono reinterpretati e proposti in varianti alternative demolendone i codici istituzionali: i tipici cappottini con il colletto in pelliccia abbracciano direttamente la pelle mentre la gonne al ginocchio e la cintura in vita comunicano tra loro in modo originale grazie a dei grandi moschettoni.

Ogni dettaglio più creativo e ricercato diventa il mezzo per esprimere anche gli aspetti più nascosti del proprio carattere, dai pantaloni sartoriali abbinati a dei camperos arancioni al vestito di piume accostato a un giacchetto antipioggia.

Ad assistere alla sfilata un front row internazionale di tutto rispetto, dal celebre gruppo sudcoreano Enhypen - ambassador del brand - al cantante Jeong Jae-hyun - membro del gruppo NCT - dall’attore cinese Li Xian a Karina, componente del gruppo sudcoreano Aespa.