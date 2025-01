Le collezioni FW25/26 da tenere d’occhio dopo Pitti Uomo 107

Ancora una volta, Pitti Immagine Uomo si conferma come miglior vetrina per presentare le nuove collezioni uomo, sono infatti 770 - di cui quasi la metà internazionali - i brand riuniti in Fortezza. Tra Fantastic Classic e Dynamic Attitude - le principali sezioni della fiera - ecco quali sono i marchi su cui puntare per rinnovare l’armadio la prossima stagione.

Champion, per l’occasione, ha celebrato il suo ritorno al Pitti prendendo possesso della Sala delle Grotte alla Fortezza da Basso e allestendo una speciale mostra Champion: A Portrait dove il marchio ha celebrato oltre un secolo di attività e creatività. In questo spazio suggestivo l’iconica felpa Champion ha subito un enorme cambiamento diventando, sotto le abili mani dell’artista Roberto Lonoce di Re-Jàvu, di Michael Pretolani dell'atelier Menadito di Forlì e del sarto di Riedizione Sartoria, un’opera d'arte artigianale da esposizione. Passeggiando nella mostra Portrait si ha la possibilità di assistere a un vero e proprio spettacolo di paesaggio sonoro curato dall’artista Efkts, mentre il designer CJ Pidlaoan ha realizzato personalizzazioni uniche su capi nuovi o vintage, celebrando l’unicità e l’originalità.

Duno per la prossima stagione punta tutto sulla performance, garantendo sempre un gusto urban moderno ma senza rinunciare al comfort. Quante volte ci sentiamo dire di “vestirci a cipolla” per il tempo incerto? Bene, perché Duno per la prossima FW 25/26 ha presentato Urban Soul, nuovi capispalla che si trasformano all’occorrenza, dalle pettorine staccabili fino agli interni che diventano ultralight per le ore più fresche. Dopo il successo dello scorso anno, il marchio ha rinnovato la capsule luxury ATTIC e ha allargato la sua offerta da tre a dieci modelli: dalla tinta unità alla fantasia, i nuovi modelli assicurano calore grazie alla presenza di cashmere e lana ma soprattutto una performance ottimale anche sotto la pioggia grazie al sistema idrorepellente del capo.

La divisa militare, sin dall’inizio, ha sempre suscitato rispetto e vantato di grande eleganza, ed è proprio per quest’ultimo motivo che Gianni Lupo si è ispirato alla tradizione militare per la sua collezione FW 25/26. I nuovi capi, che sono la perfetta unione tra lusso contemporaneo ed eleganza d’altri tempi, esprimono un’allure sofisticata non solo grazie alle linee pulite ma anche grazie all’utilizzo di materiali pregiati. Ci sono anche i colori che giocano un ruolo fondamentale, questa volta però i verdi, i marroni e i beige sono stati abbinati a una nuova nuance esclusiva in casa Gianni Lupo, il Giallo Olio, una tonalità calda che aggiunge carattere al look finale.

(Gianni Lupo)

Colori accattivanti e capispalla in nylon sono i punti centrali della nuova collezione FW 25/26 presentata da SUN68 al Pitti Uomo 107. I maglioni e i cardigan sono sempre parte fondamentale della collezione, questa volta però proposti con diversi filati, dai misto cotone-lana a quelli più ricercati come misto alpaca e bouclé, per garantire alternative alle proprie esigenze. Tra i colori principali sono stati scelti ancora una volta le sfumature del blu, del marroni e del grigio mentre, per chi invece è alla ricerca di capi d’impatto può optare per tonalità accese come il giallo ocra o l’azzurro cielo.

Yes Zee ha svelato a Pitti Uomo la nuova collezione dove ha combinato ancora una volta eleganza e innovazione, unificando stile e praticità. I capispalla si sono ricoperti di tessuti tecnici come il nylon laccato, i ripstop e misti lana appositamente trattati per l’outdoor. Molti modelli, progettati per far fronte alle temperature più rigide, presentano all’interno dei gilet rimovibili, rendendoli adattabili anche per le altre temperature. In Fortezza è stato presentato anche il double jersey, che va ad arricchiere le alternative per tutti i giorni mentre pantaloni e giacche si ripropongono nella versione no iron.

(Yes Zee)

Aeronautica Militare ogni anno si rinnova, puntando sempre nel presentare un collezione al passo con i tempi ma che non rinneghi il proprio DNA. A rendere riconoscibile ogni capo le grafiche iconiche, i patch distintivi e i dettagli tricolore, mentre ogni indumento in sé racconta l’identità del marchio con silhouette e dettagli riconoscibili.

Tra tutti i materiali utilizzati per la collezione, questa volta è stato il panno ad essere valorizzato debuttando sugli iconici bomber e nelle field jacket, regalando a questi capi un sapore vintage e autentico. Indispensabili poi l’utilizzo dei materiali più resistenti in misto maglia o tessuto navetta.