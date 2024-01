Pitti Uomo 105: Fantastic Classic

L’anima più classica di Pitti Uomo 105 trova la sua massima espressione tra il Piano Terra e Inferiore del Padiglione Centrale, il Salone M, la Sala Alfa e al Rondino, delineando un percorso che unisce tradizione e innovazione, per un uomo che non rinuncia mai all’eleganza.

Ne è esempio Cruciani che, in questa edizione, sceglie di presentare a Fortezza da Basso una capsule collection di capi per l’après-ski dedicata a Saint Moritz, recuperando la visione estetica che ha accompagnato gli anni Ottanta e Novanta attraverso volumi prominenti e macro fantasie. I capi pensati per una delle più iconiche mete sciistiche al mondo, classificati tra le finezze 3-5, sposano così la sofisticatezza dei jacquard e dei punti maglia in cashmere e misto cashmere.

L’outdoor elegance firmata Paul&Shark si fa protagonista di Pitti Uomo 105 attraverso l’utilizzo della tecnologia Typhon Pertex, progettata in esclusiva per l’azienda, muovendo un ulteriore passo verso livelli di performance ancora più elevati. A partire dalla giacca windbreaker, tessuti tecnici di alta qualità ideati per sport come hiking e trekking sono impiegati in capi d’abbigliamento dallo stile urban e lifestyle, per un utilizzo versatile e trasversale, in qualsiasi contesto e ambiente. La palette colori spazia tra le varie sfumature del marrone e rievoca i colori della terra, della natura. Tutto rimanda alla vita all’aria aperta, al mondo outdoor vissuto a tutto tondo, come un viaggio, un’attitudine, uno scambio profondo tra uomo e natura.

Il parka lungo in lana extrafine double face con coulisse in vita, tasche a toppa e tasche a petto effetto scaldamani, è protagonista della collezione autunno inverno 2024-25 firmata Cortigiani. Creato per i momenti più freddi dell'inverno, questo capo è foderato con uno speciale tessuto di nylon fatto a telaio in doppia faccia con legature contraddistinte dal logo jacquard tessuto a telaio.

Alessandro Gherardi, marchio leader nel settore della camiceria di lusso, presenta invece a Pitti alcune collaborazioni virtuose, con eccellenze tessili del territorio. Ne sono un esempio quella con Carlo Riva, con i cui tessuti pregiati sono realizzatele camicie in!anella e in cotone e seta; e quella con Reda che, con i tessuti in lana e misto lana della linea Reda Active, da vita a capi declinati in stampe madras e a tinta unita in tinto pezza nelle nuovissime colorazioni di stagione.

È un viaggio bohémien quello in cui ci conduce Piacenza 1733 che, attraverso filati nobili e soffici e splendidi tessuti double face, propone capi senza tempo caldi, confortevoli ed effortlessly chic che diventano essential imprescindibili nel guardaroba del globe-trotter più esigente. Una moltitudine di incantevoli trame che esplorano dimensioni poetiche attraverso effetti bicolore e multicolor, punti tridimensionali, motivi pointelle e lavorazioni crochet.

Il carattere, il gusto e i bisogni dell'uomo contemporaneo tornano invece al centro della creatività di Alexingh che durante Pitti Uomo 105 svela la proposta «Luxury Gold», un’evoluzione della camicia su misura nelle sue versioni più attuali e innovative, attraverso il design personalizzato e una produzione da sempre rigorosamente Made in Italy.

Incarna un equilibrio senza tempo, dove la creatività si fonde armoniosamente con la funzionalità, Alpha Studio che per il guardaroba del prossimo autunno inverno ha ideato un connubio perfetto tra tradizione e innovazione, dove i look rilassati si uniscono a silhouette dinami- che e superfici scolpite. L’utilizzo sapiente di filati pregiati come il merino pettinato e le lane cardate soft, tra cui misto alpaca e misto cashmere, contribuisce a creare un’esperienza tattile e visiva di alta qualità.

Pitti Uomo 105 è anche beachwear, grazie alla presenza Kampos che a Firenze presenta una collezione esclusiva, elegante, colorata e soprattutto sostenibile. Le nuove proposte comprendono costumi da uomo prodotti con bottiglie di plastica riciclata al 100% con fantasie identificative create dall’artista Claudia Filigheddu, conosciuta per le sue pitture con colori ad acqua. Il blu dello Squalo Balena, il turchese dei cavallucci marini, il fucsia della Buganvillea sono solo alcuni dei pattern, un omaggio alla bellezza del Mar Mediterraneo.