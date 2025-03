Paris Fashion Week: le ragazze bon ton di Miu Miu

È una femminilità in perpetua ridefinizione quella che Miuccia Prada porta in passerella a Parigi. Dopo le riflessioni che hanno fatto da sfondo alla sfilata di Prada, anche la collezione Miu Miu si presenta come un interrogativo sul significato stesso di essere donna.

In una ricerca estetica che oscilla tra la sperimentazione e la memoria, per l’Autunno Inverno 2025 la silhouette si scompone e si riassembla, in un gioco di volumi che sfida la consuetudine del fitting: le curve non sono più il risultato della fisicità di chi indossa, ma l’effetto costruito dell’architettura dell’abito.

I reggiseni, più che un sottinteso, si impongono come elementi strutturali, estroflessioni che ridisegnano la percezione del corpo, mentre la lingerie – evocata nella delicatezza della maglieria pointelle, nelle superfici satinate e nelle gonne tagliate in sbieco – diventa manifesto di una femminilità che gioca tra svelamento e sottrazione. Ogni capo sembra una riflessione sulla percezione dello spazio intorno al corpo, sulla maniera in cui la stoffa si piega, si distacca, si riappropria dell’idea stessa di movimento. Qui, il potere della femminilità risiede nella sua capacità di riformulare il maschile, di prenderne possesso per piegarlo a un nuovo codice espressivo.

Ma è nei dettagli che la collezione trova il suo linguaggio più esplicito: spille, bracciali, collane, mantelle e stole di pelliccia si fanno dichiarazione di intenti, icone della seduzione rielaborata in chiave consapevole e decostruita. Ripetuti in modo ossessivo, questi elementi decorativi non si limitano a ornare, ma elevano il quotidiano a una nuova dimensione di lusso concettuale. Tessuti densi di tattilità – dalla lana infeltrita al satin di cotone, dalla maglia di seta al moiré giallo che avvolge l’intero showspace – definiscono una sensualità che non è mai pura estetizzazione, ma studio di forma e sostanza.