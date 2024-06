I giovani nomi della Milano Moda Uomo

Che la moda sia un circolo ristretto dove è difficile, quasi impossibile, entrare è ormai un dato di fatto, ma spesso questo sistema elitario dovrebbe aprire le proprie porte e guardarsi intorno. Sono molti i giovani talenti che stanno facendo strada anno dopo anno con collezioni originali fuori dai classici schemi. Uno tra questi David Koma, poco conosciuto ma molto apprezzato dalle celebrity per i red carpet. Cresciuto a San Pietroburgo, Koma è stato direttore creativo di Mugler dal 2013 al 2017 per poi fondare il suo brand omonimo.

Dopo aver preso ispirazione da icone della danza come Pina Bausch e Candela Capitán per l’ultima collezione femminile, David Koma non poteva che realizzare la versione maschile. Questa volta però a ispirare il designer è stato il balletto “Sarabande” del coreografo ed ex ballerino Ceco Jiří Kylián, dove l’aggressività maschile si scontra con la vulnerabilità.

Così la collezione si è trasformata nella rappresentazione della personalità maschile in tutte le sue sfaccettature, cercando di trovare un equilibrio tra eleganza e semplicità. In un guardaroba prevalentemente bianco e nero, la tavolozza colori viene rinnovata con tonalità chiare come il sabbia e l’azzurro, mentre il tulle si alterna alla pelle per andare a rappresentare la vulnerabilità e la tenacia dell’uomo.

A-COLD-WALL nasce nel 2015 con l’intenzione di dare una nuova visione della moda inglese ispirandosi a giochi di architetture, design e subculture. Per questa nuova collezione Pink Noise, ACW si ispira alla cultura musicale inglese, nello specifico alla radio pirata, emittente radiofonica britannica. Da sempre amante della sperimentazione, ACW presenta design innovativi e moderni, insomma un fiore all’occhiello per gli amanti dello streetwear. Tessuti tecnici giocano tra loro con vari layering mentre i volumi sono comodi e vaporosi. Ad arricchire la collezione una piccola capsule realizzata in collaborazione con Spiber, una società di venture biotech giapponese, composta da giacche tecniche, pantaloni cargo e un abito tunica con cappuccio.