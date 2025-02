Il grande palcoscenico della moda prende forma e Milano si accende di energia creativa. Nel primo giorno di Milano Fashion Week — in scena fino al 3 marzo 2025 — i brand in scena raccontano le loro proposte tra sfilate ed eventi.

Come spiega l’assessore Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, Barbara Mazzali: «La Fashion Week non è solo un evento per addetti ai lavori. Ogni i sfilata, ogni showroom, ogni incontro internazionale porta con sé un indotto straordinario per la città e per tutta la Lombardia. Questo significa crescita, opportunità, posti di lavoro. La moda è una risorsa concreta per il nostro territorio, un volano per il turismo e per l’economia locale».

Custo Barcelona presenta Mirage, una proposta per l’Autunno Inverno 2025 che fonde l’universo visivo con un mondo immaginario dove natura e umanità convivono in armonia. Un’utopia esplorata con audacia attraverso un’estetica che evoca l'architettura classica, combinando materiali di alta qualità come lana, seta e tessuti tecnologici provenienti dal riciclo.

Si presenta come un omaggio all’arte delle finestre — immaginate come portali di luce — la collezione Autunno Inverno 2025 di Maryling intitolata «Window into the Future and Light». Traendo ispirazione dal romanticismo delle finestre come elementi architettonici e simbolici, la collezione invita gli spettatori a esplorare l'interazione tra giorno, notte, spazio e immaginazione guidata.

I capi presentati riprendono il concetto di «luce come lusso», combinando motivi geometrici, presentati in stampe a contrasto con maglie a perdere stratificate che creano motivi e ombre, maglie monocolore e stampe ornamentali ispirate ai motivi delle ringhiere dei fabbri. La collezione cattura l'essenza del giorno e della notte, riflettendo i contrasti dei paesaggi urbani e degli interni intimi, proprio come la magia cinematografica di Midnight in Paris.