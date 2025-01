L’eleganza secondo Giorgio Armani torna a brillare sulle passerelle della Milano Fashion Week, in una collezione Autunno Inverno 2025 che celebra la libertà di espressione e il lusso senza costrizioni. «Eleganza da vivere» è il motto che ha guidato una proposta capace di reinterpretare il concetto stesso di formalità maschile, abbracciando un disinvolto equilibrio tra tradizione e modernità.



Le silhouette raccontano una nuova fluidità: i cappotti e i soprabiti si allungano per avvolgere il corpo con morbidezza, mentre giacche, camicie e pantaloni si liberano da strutture rigide per diventare più confortevoli e versatili. Uno dei dettagli più interessanti è la presenza dei gilet zippati, dal taglio sportivo, che con audacia trovano posto anche sotto il tuxedo, dimostrando come il mix tra formale e informale possa essere interpretato con sicurezza e leggerezza.

La palette cromatica è una sinfonia di toni invernali ispirati al sottobosco, con il grigio dominante, punteggiato da accenti preziosi di rosso rubino, verde smeraldo e blu giadeite. Un blu pieno e intenso attraversa la collezione come firma di uno stile senza tempo. L’uso delle materie prime – lane fini, sete, cashmere – sottolinea la ricercatezza, mentre tessuti tattili e tridimensionali, effetti tweed e incursioni in montone e pelle aggiungono profondità e carattere agli outfit.

Gli accessori completano con personalità: cappelli in primo piano, scarpe solide che ispirano sicurezza e borse ampie e destrutturate, pensate per un uomo che non teme di rompere le convenzioni con gentilezza. È un invito a esplorare il proprio stile personale, a trasformare il guardaroba in un mezzo per raccontare chi siamo, con la naturalezza di chi vive l’eleganza come parte integrante della propria quotidianità.