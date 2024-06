Jacquemus sfila a Capri e festeggia il suo 15º anniversario

Jacquemus ha scelto l’Isola di Capri per celebrare il suo 15º anniversario sfilando nella mozzafiato Casa Malaparte, location che il direttore creativo Simon Porte Jacquemus ha corteggiato per molti anni. Una chicca che pochi conoscono è nascosta nel ricamo che Simon ha cucito all’interno dell’abito di Bad Bunny per il Met Gala nel 2023, ed è proprio tramite questa polaroid ricamata - scattata, figuriamoci, da Karl Lagerfeld - che il proprietario della villa e il direttore creativo sono entrati in contatto.

Ma non finisce qui, perché il legame con la villa è molto più profondo di quanto si pensi. È proprio in questo luogo che è stata girata la pellicola che ha ispirato il designer a entrare nella moda: «Ho deciso di creare il mio marchio dopo aver visto "Le Mépris" di Jean-Luc Godard, ispirandomi alla bellezza e alla modernità della sua visione. Oggi mi sento onorato di poter presentare il nostro prossimo spettacolo in Casa Malaparte.» ha scritto Jacquemus su Instagram.

(Jacquemus Instagram)