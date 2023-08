Strawberry girl: cinque fragranze ispirate al trend dell'estate

La fragola è il frutto dell’estate. Dopo che Hailey Bieber ha dichiarato la stagione «strawberry girl summer», il relativo hashtag su TikTok ha totalizzato 13.8 milioni di visualizzazioni.

Quella proposta dalla modella e influencer è un’estetica che riunisce le delicate tinte del rosa cipria a quelle più succose della fragola, in un mix di blush delicati e cremosi - che danno vita a un incarnato rosato, come dopo piacevoli ore trascorse all’aria aperta - accompagnati da tinte labbra luminose - che rimandano ai frutti dell’estate, o a un delizioso gelato gusto fragola.









E se oltre al make-up, questa tendenza di fine estate prendesse vita anche nell’universo delle fragranze? Profumi gourmet capaci di avvolgere i sensi e conservano i ricordi di queste calde giornate.

Daisy di Marc Jacobs - nella sua versione Eau So Intense - è un delizioso mix di fiori e frutti. Nato dal naso di Alberto Gorillas, vede fragola, pera e bergamotto tra le sue note di testa. La fragranza si sviluppa poi con note di miele, rosa e vaniglia, per terminare con una base di frizzante muschio verde.

Apre con note di fragola e mora Burberry Her Elixir de Parfum, una fragranza che unisce lo spirito avventuroso di Her alla sensualità femminile. Pensato per le donne che osano esplorare l’ignoto Her Elixir de Parfum offre note gourmand fruttate, unite alla vaniglia e all’ambra. Ideato dai maestri profumieri Girolamo di Marino e Maia Lernout.

L’ultima fragranza lanciata da Miller Harris, creata da Emilie Bouge, unisce fragranti frutti rossi e fragole al rum. Myrica Muse è un cocktail seducente e dal fascino retrò, un profumo floreale, muschiato e sofisticato che fonte fragola e corbezzolo con mandarino naturale e pepe rosa per un’apertura fruttata e seducente. Il tocco glamour è dato dal rum di Réunion che conferisce un’intensa atmosfera con note di uva passa, un fondo boisé e al contempo balsamico. Il tutto si fonde perfettamente con una cremosa infusione di vaniglia naturale.

Per lui e per lei, Mukhallat Montale - ideato dal naso di Pierre Montale - sceglie la dolcezza delle fragoline di bosco per dare vita al «profumo orientale gourmand per eccellenza». Una dolce miscela di fragoline di bosco e mandorle associate al balsamo del Perù e alla vaniglia del Madagascar, sottilmente avvolta da un morbido abbraccio di muschio bianco.

Per finire, Valentina, il profumo romantico per eccellenza di maison Valentino nasconde un cuore di fragola dolce, gelsomino vellutato, fiore magico d’arancio e conturbante tuberosa. Una composizione realizzata dai celebri profumieri Alberto Morillas e Olivier Cresp che negli ultimi dieci anni ha conquistato il cuore di milioni di donne. Anche grazie al suo flacone, elegantemente adornato da un fiore che incarna perfettamente l’ideale femminile e il carisma sensuale di quelle donne audaci ma dall’animo fragile, sempre alla ricerca del vero amore.