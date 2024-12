Il Natale si avvicina e le beauty addicted non aspettano altro che aprire i loro doni all’insegna della bellezza nascosti sotto l’albero. Con loro però l’errore è dietro l’angolo e non bisogna mai farsi trovare impreparati!

Proprio per questo abbiamo stilato un elenco dei prodotti, tra skincare, make up e hair care, più virali del momento sui social. Must-have di stagione l’olio per capelli Gisou all'infuso di miele che, insieme al Lip Oil, viene utilizzato ormai da tutti per ottenere un effetto super luminoso ai capelli e delle labbra a prova di bacio. Il mascara High Impact High-Fi è tra i mascara dell’anno, non solo per il suo packaging affascinante, ma per l’incredibile volume che dona alle ciglia. Altro must per i capelli lo spray, come recita stesso il prodotto, prodigioso di Color Wow che assicura un effetto anti crespo.

Invece tra i blush più amati e acquistati troviamo il Soft Pinch di Rare Beauty e il Rosy Glow di Dior. Infine, la maschera viso che ha fatto tanto parlare di sé, oltre che per il suo prezzo, per l'incredibile risultato è la Bio Collagen - Real Deep Mask di Biodance. Questa particolare maschera ha un tempo di posa molto più lungo di tutte le altre, si consiglia infatti di lasciarla sul viso tutta la notte o di utilizzarla durante lunghi viaggi in aereo.

Sfoglia la gallery e trova il prodotto perfetto per la tua beauty addicted!

Sol De Janeiro - Bum Bum Jet Set