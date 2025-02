Torna Esxence, guida ai brand di profumi da non perdere

Celebra i suoi primi 15 anni Esxence – The Art Perfumery Event, la manifestazione che ha saputo imporsi come punto di riferimento imprescindibile per la profumeria artistica a livello mondiale. Dal 19 al 22 febbraio 2025, gli spazi di Allianz MiCo, Milano Convention Centre, ospiteranno la XV edizione di questo evento straordinario, capace di coniugare tradizione e avanguardia, arte e ricerca olfattiva, in un viaggio sensoriale che si rinnova anno dopo anno.

Un appuntamento irrinunciabile che vede la partecipazione di ben 378 brand provenienti da 36 Paesi, testimoniando l’inarrestabile ascesa della profumeria d’autore e il suo ruolo sempre più centrale nel panorama del lusso. Accanto alle presenze consolidate di maison provenienti da Italia, Francia, Spagna e Germania, si registrano le inedite adesioni di marchi provenienti da Thailandia, Barbados, Lituania e Lettonia, segno tangibile dell’attrattività globale di Esxence e della sua capacità di aprire nuovi orizzonti nel mondo delle fragranze.

A impreziosire ulteriormente questa edizione, un’inedita serie di mostre tematiche concepite per offrire un’esperienza immersiva e culturale ai visitatori. L’Accademia del Profumo presenta «Bergamotto di Reggio Calabria. Viaggio sensoriale nel tesoro olfattivo del Made in Italy», un’esposizione che rende omaggio a una delle materie prime più iconiche della profumeria internazionale, esplorandone le sfumature storiche e produttive. Parallelamente, la prestigiosa Conservatoria Internazionale dei Profumi L’Osmothèque offre un tuffo nella magia olfattiva degli anni Venti, rievocando la raffinatezza di un’epoca irripetibile attraverso fragranze divenute leggenda. A chiudere questo trittico espositivo, Imagine, la rivista trade della Profumeria, propone un itinerario alla scoperta dell’identità profumiera italiana, attraverso storie e narrazioni che ne tracciano l’evoluzione.

Ma Esxence non è solo celebrazione del passato: è anche, e soprattutto, una vetrina d’elezione per le più innovative creazioni della profumeria artistica. Nei 16.000 mq di esposizione, i Main Brand si affiancano agli Spotlight, i talenti emergenti che incarnano il futuro della profumeria di ricerca. Con una presenza estera che sfiora il 70%, la manifestazione ribadisce il proprio ruolo di catalizzatore internazionale, offrendo ai nuovi protagonisti del settore un palcoscenico esclusivo per farsi conoscere e per affermare la propria visione olfattiva.

A suggellare questa XV edizione è il concept «Masters of Dreams», un omaggio ai maestri profumieri, autentici alchimisti della memoria e dell’immaginazione, capaci di trasformare suggestioni oniriche in esperienze olfattive. La notte, con la sua capacità di liberare la creatività e dare forma ai sogni più audaci, si fa metafora del processo artistico che anima la profumeria d’autore. Il risultato è un tributo a questi creatori visionari, che attraverso le loro fragranze tessono un dialogo senza tempo tra emozioni, ricordi e desideri inespressi.

Il successo della profumeria artistica, che in alcune nazioni ha già superato il 2% del mercato beauty, è il frutto di un incessante lavoro di promozione e valorizzazione. In Italia, il comparto registra un’incidenza superiore al 3,5% sul business della bellezza e ben il 33% sul segmento delle fine fragrance, numeri che testimoniano l’espansione di un mercato sempre più sofisticato ed esigente.

«La profumeria di nicchia sta attraversando un momento di straordinaria crescita», dichiara Maurizio Cavezzali, co-fondatore di Esxence e Amministratore Delegato di Equipe Exibit. «Questa quindicesima edizione sarà un’edizione speciale, pensata per esaltare la sinergia tra arte e innovazione, tra olfatto e cultura. Esxence è un palcoscenico selettivo e in continua evoluzione, che mira a garantire la massima qualità attraverso una curata selezione dei brand partecipanti. Guardiamo con grande interesse all’internazionalizzazione e alle nuove opportunità di espansione, forti della collaborazione con ICE e della nostra storica sinergia con Cosmoprof».

Sulla stessa linea, Silvio Levi, co-fondatore della manifestazione, che sottolinea: «Il mondo sta attraversando profonde trasformazioni, ma ciò che emerge è che l’attenzione verso la profumeria artistica non è mai venuta meno. Al contrario, il settore è oggetto di un crescente interesse da parte degli investitori e si moltiplicano le opportunità per i brand indipendenti di trovare nuovi mercati e punti vendita. Quest’anno il Comitato Tecnico ha ricevuto oltre 500 richieste di partecipazione, una chiara dimostrazione della vitalità di questo segmento e della sua capacità di innovare al di là delle mode passeggere».

A completare il ricco palinsesto della manifestazione, il calendario eventi di Esxence propone incontri e workshop organizzati in collaborazione con il Centro Studi Essencional, con approfondimenti su temi di grande attualità: dalle nuove strategie di branding alle dinamiche del mercato globale, dalle materie prime più esclusive alle connessioni tra olfatto e intelligenza artificiale. Un viaggio nel cuore pulsante della profumeria artistica, arricchito da esperienze sensoriali uniche e da anteprime mondiali, come il progetto ScentDia, che esplora le sinergie tra stimoli olfattivi e presenza robotica.

Parallelamente, gli spazi di Allianz MiCo ospiteranno anche la quinta edizione di Experience Lab, la vetrina dedicata al beauty di ricerca, ribadendo la volontà di Esxence di essere un punto di riferimento per l’intero universo della bellezza d’avanguardia.