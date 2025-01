La cinnamon mania conquista anche il make-up

Negli ultimi tempi i social non hanno fatto altro che parlare del trend beauty lanciato, ancora una volta, da Hailey Bieber che, dopo la strawberry girl e il latte make-up, ha presentato il Cinnamon Girl make-up.

Il trend, che tra le tonalità protagoniste ha tutte le sfumature del marrone e del rame, prende ispirazione dal delizioso dolce da forno che riscalda le giornate invernali più fredde e diffonde un aroma angelico e speziato, il cinnamon roll.

@haileybieber cinnamon girl 4ever 🍂🍁🤎





Replicare questo make-up è più facile del previsto: dopo aver realizzato la base secondo le proprie preferenze, il primo passo è trovare il giusto ombretto per far risaltare lo sguardo. Se si è alla ricerca di un finish più intenso uno smokey eye dai toni della terra è l’opzione perfetta, se invece si punta a ricreare un effetto naturale basterà applicare un ombretto chiaro sfumato nella piega palpebrale. Stesso discorso per il mascara, scegliere il nero per un effetto strong oppure optare per il marrone per un finish delicato.

Gli zigomi abbandonano i toni del rosa per accogliere tutte le sfumature del bordeaux, da quelle più leggere alle più evidenti, e per un effetto particolarmente luminoso si raccomandano prodotti in crema. Per le labbra, che si tingono di un seducente colore cannella, Hailey tende sempre a realizzare un abbondante overlining per enfatizzarne il volume, il quale viene poi accentuato dall’utilizzo dei suoi gloss Rhode super pigmentati e corposi per un effetto irresistibile. Infine, le tanto odiate quanto amate lentiggini, opzionali nel make-up ma ormai considerate una tendenza fissa.