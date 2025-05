Jasmine Paolini è diventata grande. Trionfa a Roma ed entra nella storia

La differenza tra una grande giocatrice e una campionessa sta nella capacità di vincere le finali dei tornei importanti. Adesso Jasmin Paolini è una campionessa, lo sa anche lei quando emozionatissima tiene in mano la coppa degli Internazionali d’Italia davanti al suo pubblico e al presidente Mattarella. Ha battuto l’americana Coco Gauff in due set dominando il gioco dal primo scambio, senza commettere errori e mandando fuori giri l’americana con la profondità dei suoi colpi. Nell’albo d’oro degli Internazionali d’Italia torna il nome di un’italiana quarant’anni dopo quello di Raffaella Reggi che vinse l’edizione del 1985 giocata a Taranto. Vincere al Foro Italico è tutta un’altra cosa e Jasmine nei ringraziamenti del dopo partita non si è certo dimenticata dell’apporto del pubblico romano che non ha mai smesso di incitarla per tutto il torneo. Dopo le finali perse lo scorso anno al Rolland Garros e a Wimbledon la Paolini ha fatto l’ennesimo passo in avanti dimostrando di avere la consapevolezza di poter giocare a questi livelli. Se il 2024 era stato l’anno in cui il mondo aveva scoperto la nostra giocatrice, nel 2025 è arrivata la conferma che Jasmine ha ancora margini di miglioramento. Con la vittoria di Roma Paolini guadagnerà un posto nel ranking mondiale salendo al quarto posto, mentre la Gauff, battuta 6-4, 6-2 è la numera tre. Paolini ha dimostrato che le finali dello scorso anno a Parigi e Londra l’hanno fatta crescere al punto di giocare la sua miglior partita proprio nella finale. Con il solito sorriso ad accompagnare ogni colpo, perchè quello che conquista di Jasmine Paolini è quell’espressione degli occhi tipica di chi sa che sta vivendo un grande momento e se lo gode fino in fondo. Concentrazione e coraggio, mentre la Gauff non riusciva a mettere a segno i suoi colpi e si innervosiva sempre di più. Jasmine invece è arrivata alla fine della partita con la stessa serenità con cui aveva iniziato. La serenità di una campionessa che domani proverà a fare il bis nella finale del doppio insieme alla compagna Sara Errani contro la coppia Kudermetova-Mertens. E subito dopo il Foro Italico si infiammerà per Jannick Sinner che in finale affronta lo spagnolo Carlos Alcaraz.