L'astronauta veste Prada

In occasione del Congresso Astronautico Internazionale di Milano, Axiom Space e Prada hanno presentato in anteprima il design innovativo della tuta spaziale Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU), che sarà utilizzata nella missione Artemis III della NASA, destinata a riportare l'uomo sulla Luna.

Questa collaborazione tra l'ingegneria aerospaziale di Axiom e la maestria artigianale di Prada rappresenta una nuova frontiera non solo per l'esplorazione spaziale, ma anche per le collaborazioni tra settori tradizionalmente distanti. Unendo creatività e tecnologia, le due aziende hanno creato una tuta che coniuga funzionalità estrema e innovazione estetica.

Il design della tuta, sviluppato in gran parte grazie all'esperienza di Prada sui materiali ad alte prestazioni, è stato progettato per affrontare le condizioni estreme del polo sud lunare. Mentre la versione iniziale è stata presentata in una tonalità scura, quella che arriverà sulla Luna sarà bianca, per riflettere il calore e proteggere gli astronauti dalla polvere e dalle temperature estreme.

Lorenzo Bertelli, Chief Marketing Officer del Gruppo Prada, ha sottolineato l'importanza della collaborazione, dichiarando come il progetto sia un simbolo dello spirito di innovazione e dell'approccio visionario di Prada, frutto di un lavoro sinergico tra creativi e ingegneri. «Superare i nostri limiti è uno dei valori che meglio riflettono lo spirito di Prada e la visione dei miei genitori. Sono molto orgoglioso del risultato che mostriamo oggi, è il primo passo della collaborazione con Axiom Space.

Oltre alla straordinaria estetica, la AxEMU è un capolavoro di ingegneria: progettata per adattarsi a diverse fisionomie e garantire la sicurezza in condizioni ostili, integra sistemi avanzati di supporto vitale e strumenti di diagnosi per garantire efficienza e protezione durante le lunghe missioni lunari.

Questa tuta non è solo un punto di svolta per l'industria spaziale, ma incarna anche il futuro delle collaborazioni tra moda e tecnologia, dimostrando come due mondi apparentemente distanti possano unirsi per esplorare nuove frontiere, sia sulla Terra che oltre.

L’incontro tra Axiom Space e Prada rappresenta un segno dei tempi, un’alleanza tra eccellenze che ridefinisce il concetto di lusso e innovazione, aprendo la strada a una nuova era per l’esplorazione spaziale e la creatività industriale.