Le 5 borse più costose delle maison del lusso

Chi ha detto che comprare una casa sia il miglior investimento possibile? Perché il mondo della moda non sembra d’accordo. Al giorno d’oggi l’investimento più vantaggioso da fare è quello di comprare una borsa, e l’incredibile crescita del mercato second hand delle borse firmate - che a oggi supera di 20 miliardi di dollari - ne è la prova. Ma quanto sareste disposti a spendere per una borsa? Noi di Panorama.it abbiamo studiato tra le ultime passerelle quali sono i modelli più dispendiosi e ne abbiamo selezionati cinque.

L’ultima passerella di Rabanne si è illuminata d’oro, letteralmente, perché la Nano Bag è tornata in passerella più costosa che mai. Nata nel 1969 da un’intuizione di Paco Rabanne, la nuova Nano - originariamente ispirata dai grembiuli indossati dai macellai in Francia - ha mantenuto la sua autentica silhouette, questa volta però si è composta da dischi in oro 18 carati, per un valore di circa 250mila euro.

Il direttore creativo, Julien Dossena, ha probabilmente voluto omaggiare uno dei capi più iconici della maison: nel 1968 Rabanne infatti ha realizzato per la sua musa Françoise Hardy un mini dress composto da ben 1000 placche d’oro, per un totale di 38 chili.

Pharrell Williams, per il suo debutto in Louis Vuitton, ha ben pensato di rielaborare la celebre Speedy in una nuova versione da Millionaire, come recita il suo nome, che non passa di certo inosservata. Realizzata in vistosa pelle di coccodrillo gialla, il nuovo bauletto XL si è distinta per la sua tracolla a catena ricoperta di diamanti, arrivando a conquistare il valore di un milione di dollari e diventando il nuovo oggetto cult per le fashion victim.

La maison di Mademoiselle Chanel - soggetta a numerose critiche per il notevole aumento dei costi sui prodotti, in particolare sulle borse - è universalmente conosciuta come il marchio artefice di creazione ormai diventate classici intramontabili. Tra tutte le sue borse, il podio è stato conquistato dalla Timeless Double Flap, che ha ormai superato i 10mila euro diventando tra le più care sul mercato.

La Lady Dior - originariamente chiamata Chouchou e solo dopo rinominata Lady D in onore della Principessa Diana - è ancora oggi una delle borse più desiderate sin dal 1994, anno in cui è stata disegnata dal fondatore. Tra i pezzi più rinomati della vasta collezione di borse Dior, è anche una tra le più costose: partendo da una versione mini che ha un costo di 3.400,000 euro, la versione più complessa e rinomata presente oggi sul sito ha un costo di 8.300,000 euro ed è realizzata con pelle di vitello su cui sono state ricamate delle libellule variopinte. Un vero oggetto del desiderio.

Tra i brand più chiacchierati del momento troviamo Coperni, il quale ha fatto molto parlare di sé grazie all’incredibile visione rivoluzionaria del direttore creativo e co-fondatore Sébastien Meyer. Tutto è iniziato nel 2023 dalla Mini Meteorite, una nuova versione della Swipe Bag realizzata con un vero meteorite, specificamente un fossile lunare caduto sulla terra 55mila anni fa, ritrovato nel 1968 in Francia e scolpito e intagliato nel 2023. Per un peso di circa 2kg, questo pezzo dalle misure 9x12x23 è stato offerto al pubblico con un prezzo di 40.000 mila dollari, un pezzo unico da vera collezione. Ma non finisce qui, perché l’anno dopo Meyer ci ha stupito nuovamente con una borsa composta dal 99% di aria, la Swipe Air Bag. Realizzata in aerogel in silicone, un nanomateriale usato dalla NASA per catturare la polvere di stelle, la bag è composta al 99% da aria e all’1% da vetro. Infine, l'ultimissima creazione in casa Coperni è stata mostrata durante la passerella della SS25: la Crystal Swipe Bag. Scolpita da un unico cristallo Swarovski dal peso di 10kg, la nuova Swipe ha dimostrato ancora una volta quanto la sua forma permetta a ogni materiale di adattarsi. Queste ultime due sono purtroppo due pezzi unici realizzati solo per la passerella, ma il valore è sicuramente inestimabile.