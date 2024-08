Le borse di lusso sono un investimento

Se nel 1500 le borse sono state realizzate con l’unico scopo di trasportare beni e oggetti personali durante i viaggi, oggi le cose sono drasticamente cambiate.

Le borse nel tempo si sono trasformate in molto più di un semplice accessorio, fino a diventare un vero e proprio status symbol, protagoniste di un mercato che supera i 20 miliardi di dollari. Le it bag firmate oggi rappresentano un settore in sviluppo esponenziale, con tassi di crescita annui che superano il 5% e arrivano fino all’8%.

Sottogruppo di questo importante mercato sono le borse vintage - titolo che un capo o accessorio conquista al compimento dei 10 anni di vita - che hanno registrato un tasso di crescita annuo superiore al mercato del nuovo. Ma cos’è che le rende così attraenti?

Sono svariati i punti a favore che descrivono questo mercato così fiorente: tra i primi posti possiamo collocare la sostenibilità, l’acquisto di un usato infatti contribuisce a ridurre l’impatto ambientale di cui è eccessivamente responsabile il settore moda. Impossibile poi non citare l’unicità, ogni borsa ha una sua storia e un suo passato che la rende unica nel suo genere. E l’ultimo, ma non per importanza, l’investimento. Ebbene si, acquistare una borsa oggi è un investimento che se fatto con attenzione in futuro può fruttare quasi il doppio della cifra d’acquisto.

Recentemente Vestiaire Collective - piattaforma leader a livello mondiale per la rivendita di moda di lusso di seconda mano - ha constatato che le vendite di borse in buone e discrete condizioni sono aumentate del 13% sul sito e ha annunciato una vendita record: una rarissima e pregiata borsa modello Kelly 32 Himalaya di Hermès è stata venuta alla modica, si fa per dire, cifra di 130 mila euro, diventando la vendita più alta di sempre sulla piattaforma per una Kelly. Prima di lei, sempre una borsa Hermès ma modello Birkin Faubourg è stata venduta per ben 158 mila euro.

I dati parlano chiaro e dimostrano che il tempo aumenta incredibilmente il valore degli articoli del lusso, in particolare per la Maison Hermès che è al centro di questo importante mercato, autrice di alcune tra le borse più iconiche del fashion system. Negli ultimi tempi infatti acquistare una borsa del marchio in boutique è diventato sempre più complicato per un cliente, questo ha permesso al mercato dell’usato di diventare una risorsa sempre più gettonata.

Tra le it bag più pregiate in cui conviene investire possiamo citare la 2.55 di Chanel, la Jackie di Gucci, la Speedy di Louis Vuitton, la Baguette di Fendi, la City di Balenciaga e la Lady Dior di Dior.