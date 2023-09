Swarovski lancia la sua nuova sfavillante collezione eyewear

Verde. Blu. Giallo. Rosa. I colori pastello che contraddistinguono l’immagine di Swarovski si susseguono nelle le sale di Palazzo Litta. In un angolo, un’artigiana esperta è intenta a incastonare - uno per uno - 600 cristalli su un paio di occhiali. Un luogo onirico fatto di luce e colore, dove ogni sogno sembra destinato a diventare realtà.

L’eyewear è il protagonista dell’evento, una nuova collezione premium di occhiali da sole e da vista lanciata insieme a EssilorLuxottica che trae ispirazione da alcune delle linee di gioielli più iconiche di casa Swarovski.

Disegnata sotto l’occhio attento di Giovanna Engelbert, la nuova linea si fa portavoce l’impareggiabile savoir-faire della maison - maestra in fatto di luce, taglio e colore. «Siamo lieti di offrire ai clienti di tutto il mondo un assortimento di occhiali nuovo e reinventato che celebra l'espressione di sé e porta pura gioia nell'arte degli accessori» ha raccontato la direttrice creativa di Swarovski.

«Applicare la mia visione creativa e nuovi dettagli all'esperienza di EssilorLuxottica nella qualità artigianale è una partnership da sogno che consente ai clienti di elevare qualsiasi look del guardaroba con occhiali chic che si abbinano armoniosamente ai gioielli senza tempo di Swarovski. Non vediamo l'ora di presentare la collezione autunnale e di continuare a ispirare le preferenze di stile dei clienti per le stagioni a venire».

Cinque le ispirazioni dietro la collezione, a partire da «Lucent» dove la maestria nel colore di Swarovski si manifesta in tutta la sua potenza, grazie all’innovativo meccanismo della cerniera in cui i cristalli, completamente sfaccettati – un’esclusiva Swarovski – si piegano insieme all’asta.

«Mesmera» sottolinea invece l’ineguagliabile varietà della maison in fatto di di tagli innovativi, agglomerati di cristalli e originalità che lascia il segno. Ispirata all’iconica linea di gioielli «Dextera», la terza categoria celebra lo splendore dei cristalli integrandoli direttamente nelle montature. Riposti in ordine sparso, i cristalli conferiscono uno spiccato senso di movimento, creando una perfetta fusione tra stile moderno e forme classiche e organiche.

Il modello più prezioso è parte della collezione «Pavé», tecnica fondamentale per le linee di gioielli Swarovski, mentre per ultima l’ispirazione «Orbita» presenta una serie di modelli inaspettati che uniscono cristalli brillanti e palette sublimi, frutto di un attento studio del colore.