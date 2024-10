Gli occhiali da vista sono cool

Spesso considerati motivo di disagio e di vergogna, oggi gli occhiali stanno vivendo il loro periodo più florido, e questo anche grazie alle celebrity. È ormai da qualche tempo infatti che i vip si dilettano a sfoggiare nuove montature dal fascino vintage, oppure particolarmente calzanti con il look della giornata, svelando le vere capacità di questo accessorio da sempre bistrattato.

Da molti considerato come un noioso ornamento responsabile di terribili scivoloni di stile, l'occhiale da vista in realtà possiede quel pizzico di magia capace di rendere unico ogni outfit. Il mercato dell'occhialeria è ormai sempre più ampio e la ricerca del modello perfetto si è trasformata in un viaggio verso colori, forme e modelli unici e originali tutti da scoprire e provare.