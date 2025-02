Micam 2025: il mondo della calzatura in Fiera

Il mondo della calzatura si prepara a celebrare una delle sue più prestigiose manifestazioni internazionali: Micam Milano. Dal 23 al 25 febbraio 2025, Fiera Milano accoglierà oltre 850 brand, di cui 415 italiani e 438 provenienti da 28 paesi, in un evento che si conferma vetrina d’eccellenza per il settore. Questa edizione, all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità, offre una panoramica sulle nuove tendenze e sulle tecnologie emergenti, consolidando Micam come appuntamento irrinunciabile per buyer, professionisti e appassionati di moda.

Il panorama calzaturiero mondiale si trova a un punto di svolta, in cui la capacità di innovare si intreccia con una tradizione secolare di artigianalità e maestria. L’edizione 2025 di Micam Milano celebra i game changers del settore: aziende e designer capaci di trasformare il mercato grazie a visione, creatività e resilienza. Tra le caratteristiche distintive di questa edizione spiccano lo sviluppo di tecniche produttive all’avanguardia, nuovi approcci alla vendita al dettaglio e un impegno sempre più marcato verso la sostenibilità.

La fiducia delle aziende espositrici in Micam si traduce in una partecipazione consolidata, confermando il valore della manifestazione come piattaforma strategica per lo sviluppo di opportunità commerciali e il confronto tra i protagonisti del settore.

Così, mentre il settore si confronta con sfide economiche e commerciali, Micam si conferma una bussola per la ripresa, come sottolineato dalla presidente Giovanna Ceolini. Il 2024 si è chiuso con un calo significativo dell’export (-8,4%) e del fatturato (-9,4%), ma le prospettive indicano un progressivo miglioramento del mercato. La manifestazione si configura allora come un momento di rilancio e crescita per gli operatori, che trovano in Micam una solida piattaforma di business e networking.

Questa edizione segna inoltre l’inizio del conto alla rovescia per un traguardo storico: la centesima edizione di Micam, prevista per settembre 2025. Un momento di celebrazione e di conferma del ruolo centrale dell’evento nella promozione della calzatura Made in Italy e internazionale, con nuove iniziative che rafforzeranno ulteriormente il posizionamento della manifestazione a livello globale.

I brand presenti al Micam 2025 Pitillos Pitillos è un rinomato marchio spagnolo di calzature, fondato nel 1981, che ha saputo coniugare tradizione artigianale e innovazione tecnologica nella produzione di scarpe eleganti e confortevoli. La storica fabbrica di Arnedo, situata nella regione della Rioja, è il cuore pulsante dell'azienda, dove ogni modello viene realizzato con maestria e attenzione ai dettagli. Nel corso degli anni, Pitillos si è affermato come uno dei marchi di riferimento nel settore calzaturiero per uomo e donna, non solo in Spagna ma anche a livello internazionale, grazie a prodotti di alta qualità e design ricercato. L'azienda mantiene viva l'essenza della produzione artigianale, adattandosi alle ultime tendenze e alle tecnologie più avanzate, offrendo calzature che raccontano storie di stile e personalità a ogni passo.