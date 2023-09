Lagom, la nuova calzatura vegana e responsabile

Oggi, 12 settembre, Garmont presenta al pubblico Lagom la prima sneakers sostenibile in collaborazione con ACBC. La nuova calzatura è parte di un’intera collezione dal taglio streetwear, presentata in versione low e mid sia da uomo che da donna, tutte 100% vegane e a basso impatto di CO2.

Lagom, letteralmente, possiamo ricondurlo a un concetto svedese “la giusta misura” che appunto mette d’accordo i due marchi nella realizzazione di una calzatura con materiali responsabili, che siano naturali o riciclati, ed è perfetta per tutti i giorni.

“La sostenibilità è uno dei pilastri del brand Garmont ormai da diversi anni e la collaborazione strategica con ACBC, primo brand footwear italiano certificato B Corp, ha permesso di accelerare e validare il nostro processo di responsabilità in questo senso. Un altro pilastro di Garmont è l’innovazione e con il progetto LAGOM abbiamo voluto esplorare territori a noi sconosciuti, come quello delle sneakers lifestyle, mantenendo l’impegno nel minimizzare l’impatto ambientale dei nostri prodotti”, afferma il General Manager di Garmont Davide Calcagnotto.

Conservando le caratteristiche distintive dell’outdoor, peculiarità che definisce le creazioni Garmont, la scarpa presenta il puntalino in punta, una chiusura fast lace che assicura stabilità al piede e il battistrada GTF EMERALD intagliato. Sono vari e diversi i materiali utilizzati nella realizzazione della calzatura: per la tomaia troviamo il RePET, ricavato dal riciclo delle bottiglie di plastica invece il BioEVA per l’intersuola, che al suo interno presenta un materiale di origine biologica derivante dalla canna da zucchero mentre il battistrada viene ricavato dal ReRUBBER, materia realizzata con scarti di lavorazione della gomma.

La capsule sarà disponibile al pubblico da domenica 17 settembre, presso il negozio Eral55 a Milano, dove si potrà prender parte a una live performance che permetterà sul momento la personalizzazione delle scarpe.