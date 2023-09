Gli accessori protagonisti della Milano Fashion Week

Gli accessori sono ancora una volta protagonisti della Milano Fashion Week.Capaci di dettare tendenza sono stati al centro di presentazioni e collaborazioni virtuose. Come quella che ha coinvolto le sneakers ACBC x Baldinini e la Nuova Accademia di Belle Arti.

Gli studenti del Triennio di Design di NABA hanno infatti avuto la possibilità unica di personalizzare alcuni pezzi della capsule collection dei due brand.

La limited edition realizzata con l’Accademia nasce come special project che vuole valorizzare il talento dei giovani creativi e rappresenta l’heritage di Baldinini con uno sguardo al futuro in chiave responsabile, raccontato attraverso un connubio tra tradizione e innovazione e un colloquio con le giovani generazioni.

«Il fil rouge di questa collaborazione è la passione per la ricerca creativa, l’arte, l’innovazione e la responsabilità sociale che ci ha spinto a realizzare questo progetto. I giovani talenti sono il futuro del nostro sistema moda e il loro contributo, così come il loro approccio e la loro visione, sono per noi motivo di ispirazione e continuo aggiornamento» ha raccontato Christian Prazzoli, AD di Baldinini.

Flower Mountain, brand di sneaker nato e disegnato a Tokyo, ci porta in una foresta urbana che si snoda tra heritage e futuro, coniugando l’amore per la natura e gli spazi outdoor con l’ambiente metropolitano. La nuova collezione di calzature esplora la suggestiva relazione tra il fascino senza tempo del denim e la complessa arte del Sashiko, antica tecnica di ricamo giapponese contraddistinta da preziose texture fatte a mano. Ogni pezzo esprime il valore sartoriale e nostalgico dell’heritage unendolo al concetto tutto contemporaneo dell’upcycling. Non manca però una proposta più urbana dove a essere protagonista è il colore, in una varietà di contrasti cromatici, gialli, aranciati, blu e azzurri intensi con i colori della metropoli giapponese.