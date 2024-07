I gioielli per lui sono tendenza

I gioielli non sono i migliori amici delle donne - o almeno non solo - perché oggi gli uomini sono sempre più propensi a indossarne, abbandonando ogni etichetta di genere: perle, diamanti o strass, non si rinuncia a niente. Tra i pionieri ricordiamo Harry Styles che dall’inizio della sua carriera da solista - anche grazie all’influenza dell'amico e attuale Direttore Creativo di Valentino Alessandro Michele, noto estimatore della gioielleria - ci ha deliziato con outfit androgini che non rinnegavano la sua personalità.

Dal fronte moda invece le passerelle parlano chiaro, più i gioielli sono vistosi e meglio è, insomma un trend che potevamo intuire anche dalle ultime scelte di stile dei cantanti del momento. Sono infatti tantissime le icone a cui ispirarsi per il proprio stile, dall’attore Timothée Chalamet al rapper Asap Rocky.

Considerati un passe-partout per rendere ogni look originale e ricercato, i gioielli rappresentano quel dettaglio in più che fa la differenza. Lo sa bene anche Damiano David dei Måneskin che adora le perle e non perde occasione per indossarle. Marchio da prendere come riferimento se parliamo di perle è Vivienne Westwood, il brand infatti è di grande tendenza tra i giovani grazie ai suoi collier in perle dall'allure sensuale.

Al momento nel setore è in atto un gioco di eccessi, chi preferisce optare per grandi collane ricoperte di diamanti e chi invece preferisce dei sottili girocollo ma in grande quantità. Nel primo caso vediamo Tony Effe, mentre nel secondo possiamo citare Troye Sivan, cantante e icona queer.

Ma non parliamo solo di collane perché anche gli orecchini stanno prendendo il sopravvento, che siano cerchietti spessi, pendenti con perle o diamanti, l’uomo sta diventando più vanitoso che mai. È finalmente arrivato il momento di abbattere ogni distinzione di genere anche nei gioielli?