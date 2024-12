Le it bag da regalare a Natale 2024

Le it bag rappresentano da sempre il regalo perfetto per chi desidera un tocco di lusso sotto l’albero. Per il Natale 2024, le maison più iconiche si dividono tra reinterpretazioni dei modelli classici e novità brillanti, pensate per stupire.

L'iconica Neverfull di Louis Vuitton torna così protagonista, trasformata in una celebrazione di colore e creatività. La nuova versione, audace e coloratissima, combina la tradizione della maison con un tocco contemporaneo, perfetta per chi ama esprimere la propria personalità attraverso accessori vibranti e inconfondibili.

Miu Miu, sempre attenta a mixare funzionalità e femminilità, continua a conquistare le amanti della moda con la borsa Adventure, un modello versatile che si presta a essere personalizzato con charm e decorazioni. Fendi punta, invece, su un approccio ironico, abbinando alla sua ormai iconica Peakaboo un porta Chupa Chups in pelle colorata. Un dettaglio originale che fonde moda e cultura pop.

Loewe sceglie invece il periodo delle Feste per debuttare con una collaborazione d’eccezione, quella con Suna Fujita, presentando una borsa dalle linee eleganti e artistiche, impreziosita da illustrazioni delicate e contemporanee. Una perfetta combinazione tra artigianalità e arte, ideale per le appassionate di pezzi esclusivi.

La Bon Bon di Jimmy Choo si trasforma in un capolavoro scintillante per il Natale 2024, ricoperta di diamanti che la rendono un autentico gioiello da portare a mano. Con il suo design elegante e prezioso, è perfetta per chi desidera regalare un sogno di pura luce e glamour.

Gucci, invece, propone il delizioso Mini Vanity Ophidia, una borsa compatta e raffinata che combina il classico logo GG con dettagli dorati e una silhouette funzionale. Ideale per custodire piccoli tesori, questo accessorio rappresenta l’unione perfetta tra praticità e stile senza tempo.

La clutch floreale di Valentino, parte della prima collezione firmata Alessandro Michele, celebra un romanticismo audace e sofisticato. Decorata con preziosi fiori in rilievo, incarna l’eleganza teatrale e visionaria del nuovo corso creativo. Un accessorio da sogno, perfetto per aggiungere poesia ai look natalizi.

Infine, Dior celebra il Natale con una nuova stampa natalizia che avvolge i suoi modelli classici in un’atmosfera fiabesca. Tra stelle, paesaggi invernali e dettagli dorati, ogni borsa diventa un piccolo capolavoro da indossare, perfetto per aggiungere un tocco magico ai look delle Feste.