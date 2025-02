Il Cuore delle Olimpiadi batte alla BIT: un anno di eventi per celebrare Milano-Cortina 2026

A un anno esatto dall’inizio dei Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina, già si sta parlando di cifre record. Quasi 300mila i biglietti acquistati. La Lombardia si accende di passione olimpica e orgoglio territoriale. Il cuore pulsante dell’evento sarà la BIT 2025. E proprio qui l’Assessore al Turismo, Moda, Marketing e Grandi Eventi delle Regione, Barbara Mazzali ha svelato un ambizioso progetto di marketing territoriale. Una vera e propria “staffetta olimpica” di viaggio che attraverserà le 12 province lombarde. Si partirà in data 9 marzo dalla città di Brescia. Lo scopo è quello di raccontare l’anima profonda della Lombardia olimpica. “Non un semplice calendario di iniziative, ma una narrazione che attraversa tutta la nostra regione”, ha dichiarato l’Assessore Mazzali. Che prosegue soddisfatta: “Si tratta di un itinerario che lega appuntamenti sportivi, a quelli che celebrano la storia e le tradizioni dei nostri territori, in un crescendo di emozioni che ci accompagnerà fino alla soglia delle Olimpiadi”. Così facendo- ha tenuto a sottolineare l’Assessore- “ogni provincia, con il suo evento simbolo, sarà un tassello di questo evento corale, che vuole rendere i lombardi consapevoli di quanto la loro terra sia parte integrante di questa grande avventura”.

Il punto di inizio sarà Brescia e poi via via attraverso le dodici province lombarde, ognuna con la sua tappa dedicata. Da Pavia, che rievoca i 500 anni della battaglia con la CorriBattaglia, passando per Milano fino a Lodi dove si celebreranno i Laus Open games, dedicati al tema dello sport e dell’inclusione. A Cremona andrà in scena La Grande Festa del Fiume Po, mentre Bergamo vi porterà alla scoperta delle sue scale con la camminata Millegradini. E poi ancora Mantova, Varese arrivando fino a Monza che sarà pronta ad accogliere gli appassionati del motorsport con Monza Fuori GP. In Valtellina, invece, l’enogastronomia incontrerà la corsa tra i vigneti con la Wine Trail Family. La tappa conclusiva si svolgerà a Como con la spettacolare Como Lake Half Marathon.

L’Assessore Mazzali ha voluto chiarire ulteriormente il punto. Con i Giochi Invernali in arrivo, l’obiettivo della Regione è quello di “costruire un percorso che valorizzi ogni territorio lombardo, perché le Olimpiadi non appartengono solo a Milano o a Cortina, ma tutta la Lombardia. “In questo modo”, conclude Mazzali, “ogni cittadino si sentirà parte di qualcosa di più grande, trasmettendo l’orgoglio di essere protagonisti di un momento che il mondo intera ci invidia”. Il progetto, inoltre, si andrà a intrecciare con il nuovo brand regionale “Lombardia style”, un marchio che ambisce a rafforzare l’attrattività della regione non solo per il turismo, ma anche per gli investimenti e le opportunità economiche. Una strategia di lungo periodo che mira a “far brillare la Lombardia anche dopo il 2026”.