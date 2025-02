MCZ rivoluziona il mercato HVAC con due nuove acquisizioni

MCZ Group, uno dei marchi leader nel settore del riscaldamento a biomassa, compie un passo decisivo verso il futuro con l’acquisizione di due aziende italiane di primo piano nel comparto HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning): Sital Klima e SIC. Con questa mossa, MCZ punta a rafforzare il proprio posizionamento nel mercato dei sistemi ibridi di riscaldamento e raffrescamento, basati su energie 100% rinnovabili.

L’ingresso nel settore HVAC segna un punto di svolta per MCZ, che potrà offrire soluzioni sempre più integrate e avanzate per il comfort abitativo e industriale. Le tecnologie di Sital Klima e SIC permetteranno di ampliare la gamma di prodotti con soluzioni di trattamento dell’aria, ventilazione e climatizzazione, affiancando ai generatori a biomassa le più moderne pompe di calore.

Fondata nel 1994 a Mogliano Veneto (TV), Sital Klima è un’azienda specializzata nella produzione di impianti per il condizionamento, la ventilazione e la sanificazione dell’aria in ambito industriale e civile. La sua capacità di sviluppare soluzioni su misura l’ha resa un punto di riferimento nel settore, con progetti realizzati in prestigiose strutture internazionali come l’Armani Hotel in Italia, l’Aeroporto di Auckland in Nuova Zelanda e l’Ospedale Matei Bals in Romania.

I prodotti di punta di Sital Klima includono pompe di calore, unità di trattamento aria, unità autonome e sistemi di sanificazione basati sulla tecnologia proprietaria Bioxigen®.

Con oltre vent’anni di attività, SIC opera nel sito produttivo di Cologna Veneta (VR) sviluppando sistemi di condizionamento, riscaldamento e trattamento dell’aria per contesti commerciali e industriali. La qualità delle sue soluzioni e le solide partnership con marchi europei di prestigio hanno permesso all’azienda di affermarsi a livello internazionale.

L’acquisizione di Sital Klima e SIC consente a MCZ di entrare a pieno titolo nel mondo HVAC, con un’offerta che spazia dal settore residenziale a quello commerciale e industriale. “Grazie a queste acquisizioni, MCZ sarà in grado di gestire anche applicazioni commerciali e industriali, soluzioni pensate per tutte le stagioni dell’anno e opererà in nuovi mercati internazionali. Il tutto fornendo soluzioni innovative sempre più integrate e intelligenti”, afferma Riccardo Zanette, Vice Presidente e Amministratore Delegato di MCZ Group.

Un aspetto fondamentale della strategia aziendale rimane la produzione interamente Made in Italy, con investimenti continui sul territorio e sulle sue eccellenze. Nel 2023, Sital Klima e SIC hanno registrato un fatturato complessivo di quasi 20 milioni di euro, con un organico di 62 dipendenti.

Con questo nuovo assetto, MCZ non solo rafforza la propria leadership nel settore della biomassa, ma si impone come nuovo protagonista del mercato HVAC, offrendo soluzioni integrate e sostenibili per il futuro del comfort abitativo.